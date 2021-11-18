Назван самый стильный цвет окрашивания для брюнеток на зиму 21/22. Фото

Всемирно известные модели Белла Хадид и Эмили Ратаковски уже покорили подиумы своим насыщенным кофейным цветом волос. Их колорист из Нью-Йорка Дженна Перри раскрыла секрет идеального оттенка для брюнеток на зиму 2021-2022 годов.

Глубокий соблазнительный коричневый цвет с легкими нотками пепельного – вот к чему стремилась Дженна, когда ей нужно было преобразить волосы Беллы Хадид накануне Каннского фестиваля во Франции. Об этом мастер рассказала редакции журнала Vogue.

"Мы смешали теплый, темно-коричневый и добавили немного пепла в формулу. Нужно было добиться глубокого "непрозрачного" эффекта. После того, как я увидела ее фотографии во Франции, цвет напомнил мне что-то декадентское и плотное, например, шоколадный мусс или насыщенный шоколадный торт", – рассказала колорист таблоиду.

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Отсюда и пошло название самого модного оттенка для окрашивания брюнеток этого сезона – шоколадный мокко.

Глубокий коричневый цвет Дженна Перри сделала и для своей постоянной клиентки Эмили Ратаковски. Однако она акцентировала на том, что у Хадид оттенок шоколадного мокко более пепельный, в то время как у Эмили он теплее. Нужно выбирать тон в зависимости от цвета кожи: первая модель бледная, а вторая чуть загорелее.

Такой цвет волос красиво отражается на солнце, поэтому никогда не выглядит тускло. Зимой он будет создавать эффект тепла даже в самую холодную погоду. И последний, но не по важности, плюс – за этим оттенком намного легче ухаживать, чем за медным или блондинистым.

Чтобы шоколадный мокко выглядел как у его звездных пользовательниц, стоит сделать упор на сохранение сильных и блестящих волос.

"Что делает этот цвет таким невероятным, так это наличие здоровых волос. Жизненно важно сохранить пигменты с помощью безопасного для цвета шампуня и кондиционера", – объяснила Перри.

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