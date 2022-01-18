Как и когда правильно купаться на Крещение в Украине: дата, время и правила

Купаться в освященном водоеме на Крещение принято после вечерней службы 18 января и ночью с 18 на 19 января. Кроме того, доступ к купелям открыт обычно 19 января весь день до полуночи.

В то же время служители церкви подчеркивают, что купание в проруби на Крещение не является обязательным и никоим образом не может очистить от грехов. Подробнее об этой традиции – далее в материале OBOZREVATEL.

Обычай окунаться в водоем на Крещение Господне стал популярным в конце 20-го века. По поверью, крещенские купания способствуют закалке и оздоровлению, а также дарят силы на весь год.

Согласно правилам обряда, перед купанием следует обязательно посетить церковную службу. Купаться нужно с чистыми помыслами, а женщины должны делать это в закрытой, желательно новой рубашке, но не в купальнике.

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Купаться на Крещение нужно недалеко от берега и под присмотром спасателей, в специально оборудованной проруби – иордани, которую вырубают в форме креста.

В Национальной службе здоровья напомнили, что однократное погружение в ледяную воду не несет никакой пользы, а новичкам оно грозит спазмом или переохлаждением.

Поэтому перед купанием важно проконсультироваться с врачом. Если нет противопоказаний, можно готовиться к купанию:

закаляться: в этом помогут холодный душ и воздушные ванны;

подобрать для купания оборудованный и безопасный участок водоема, откуда будет удобно выбираться;

подготовить нескользкую обувь и защитить от воды голову;

сделать зарядку, чтобы разогреть тело.

В Минздраве подчеркивают, что безопасное время нахождения в ледяной воде – 3-5 секунд, а для людей, которые годами закаляются, – 1,5-2 минуты. В воде необходимо активно двигаться, а после купания – тщательно вытереть тело сухим полотенцем, одеться и выпить теплый напиток, но не алкогольный.

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