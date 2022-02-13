День святого Валентина 2022: лучшие открытки и поздравления для всех
В понедельник, 14 февраля в Украине и мире будут отмечать День святого Валентина. В этот праздник влюбленные пары устраивают романтические встречи, обмениваются валентинками и подарками.
При этом с Днем влюбленных принято поздравлять не только своих избранников, но и всех родных людей и друзей. К празднику OBOZREVATEL публикует подборку оригинальных поздравлений для близких.Прикольные поздравления с Днем святого Валентина
Незважаючи на карантин,
Хай прийде до вас Валентин,
Зі щасливою любов’ю,
Сонцем, радістю, здоров'ям!
***
Пожелаю в День влюблённых,
Поймать счастье на крючок,
И любви, как из бетона,
Чтоб никто разбить не смог!
***
Хай день закоханих принесе,
На цілий рік тобі кохання,
Життя в поцілунках і обіймах,
А в серці радість й море щастя!
***
Поздравляю с Днем святого Валентина! Пусть любовь дарит только кайф и радость до головокружения. И пусть тебя любит и жизнь, и все близкие люди!
***
Бажаю в День святого Валентина іскор з очей від яскравих фарб кохання! Нехай пристрасть у стосунках накриє з головою і не відпускає! Будьте кохані, обожнювані та просто найщасливіші!
***
Нехай ангел кохання літає над вами, нехай святий Валентин буде вашим захисником і зробить вас дуже щасливими. Нехай ніжність відчувається у кожному дотику. З Днем закоханих!
Кохана, ніжна, мила,
Із Днем закоханих, моя рідна.
Ти як повітря мені необхідна,
Ти як сонце мені дуже потрібна!
І тобі я бажаю сьогодні,
Щоб кохання наше вічність жило,
Щоб ти так завжди усміхалася,
Щоб такою ж щасливою була!
***
В День святого Валентина
Я, любимая, скажу,
Что сильнее всех на свете
Только лишь тебя люблю.
***
З Днем святого Валентина вітаю!
Кохана, тобі я побажаю
Не знати тривог, смутку, прикростей.
Все життя прожити в настрої прекрасному.
***
Любимая, в День влюбленных хочу сказать, как сильно я дорожу тобой. Нет ничего важнее твоей улыбки для меня. И сегодня пусть поводом для нее станут слова "я тебя люблю".
***
Кохана моя, неповторна красуня, вітаю тебе з Днем святого Валентина! Безмежно люблю тебе, я дуже з тобою щасливий і в моєму серці ти завжди на першому місці!
З Днем Святого Валентина
Вітаю, мій коханий!
Тебе я хочу обійняти,
Багато щастя побажати.
Багато солодких поцілунків,
Багато радості, кохання.
Щоб удача була поруч,
Щоби збувалися всі мрії!
***
З тобою душа моя зігріта
Любов'ю, ніжністю, теплом,
З тобою не треба навіть світла
І сонця в небі голубому!
***
Любимый, милый, дорогой,
Мне очень хорошо с тобой.
Целую, крепко обнимаю
И с Днем влюбленных поздравляю.
***
У День святого Валентина хочу привітати тебе, мій коханий, та міцно поцілувати! Шалено щаслива бути з тобою. Сподіваюся на подальший щасливий розвиток наших стосунків, мрію зустріти з тобою ще багато різних свят. Люблю тебе!
Бажаю бути щасливим,
І мати взаємне кохання –
Кохати і бути коханим,
Й не знати в любові страждання.
***
С днем святого Валентина,
От души я поздравляю,
И тебе, мой друг чудесный,
Счастье обрести желаю.
***
Друже, вітаю тебе з Днем святого Валентина! Бажаю тобі великого щастя, взаємних міцних почуттів, радості від часу проведеного з коханими людьми, терпіння та віри в краще. Ти заслуговуєш на справжні та щирі емоції. Я тебе люблю!
З Днем Святого Валентина
Привітаю я тебе.
Ти кохай і будь кохана,
І щаслива будь завжди!
***
С Днем святого Валентина!
Я желаю от души:
Будь желанной и любимой,
Не грусти и не тужи.
Чувств взаимных, жизни яркой,
Без обид и без измен,
Чаще получать подарки
И счастливых перемен.
***
З Днем святого Валентина, дорога моя подружко! Бажаю завжди бути окриленою, закоханою та натхненною. Бажаю, щоб твоє життя завжди було святом – святом кохання, романтики та радості. Нехай друга половинка ніколи не кривдить і частіше балує. Люблю тебе і всім серцем бажаю, щоб ти була щасливою!
Ти найкраща мама на світі.
Дорожче немає нікого на планеті.
Тебе я, рідна, люблю всією душею.
Тобі в День закоханих серце дарую!
***
Я люблю тебя, мамуля!
Будь здоровой и живи
Долго-долго, чтоб сбывались
Сокровенные мечты!
С Днем святого Валентина!
***
Рідні тато й мама,
Вас я привітаю,
В День закоханих
Щастя і добра бажаю.
***
Мамочка, з Днем святого Валентина! Я дуже тебе люблю і хочу, щоби ти це знала. Дорожче за тебе в мене немає нікого, ти справді найулюбленіша моя людина, адже ти подарувала мені це життя. Я не знаю, як тобі висловити всі свої почуття, але просто знай, що ти найдорожче, що я маю.
***
С Днем Валентина, дорогой папа. Желаю вам с мамой любить друг друга крепко и очень долго, всегда оставаться счастливой и дружной семьей. Пусть каждый день приносит радость, а любовь позволяет осуществлять все мечты.
Дорогий синочок, рідний,
З Днем закоханих тебе!
Нехай в це свято, любий,
Тебе кохання твоє знайде.
***
В День святого Валентина
Пожелаю я для дочки,
Просто быть всегда любимой
И счастливой очень-очень.
Чтобы ты в цветах купалась,
В самых теплых комплиментах,
Чтобы жизнь была как сладость
С морем радостных моментов!
***
Дорога донечка, з Днем святого Валентина! Ти моя прекрасна зірочка і заслуговуєш бути найщасливішою. Вітаю тебе зі святом кохання і бажаю завжди відчувати себе потрібною, важливою, безцінною, найнеобхіднішою! Кохай і будь кохана, нехай святий Валентин береже тебе!
***
С Днем святого Валентина, дорогой сын! Желаю, чтобы ты всегда был счастлив и успешен, любим и дорог. Пусть любовь твоего сердца будет взаимной, верной, чистой и доброй!Открытки и картинки ко Дню святого Валентина
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