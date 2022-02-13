День святого Валентина 2022: лучшие открытки и поздравления для всех

В понедельник, 14 февраля в Украине и мире будут отмечать День святого Валентина. В этот праздник влюбленные пары устраивают романтические встречи, обмениваются валентинками и подарками.

При этом с Днем влюбленных принято поздравлять не только своих избранников, но и всех родных людей и друзей. К празднику OBOZREVATEL публикует подборку оригинальных поздравлений для близких.

Незважаючи на карантин,

Хай прийде до вас Валентин,

Зі щасливою любов’ю,

Сонцем, радістю, здоров'ям!

***

Пожелаю в День влюблённых,

Поймать счастье на крючок,

И любви, как из бетона,

Чтоб никто разбить не смог!

***

Хай день закоханих принесе,

Видео дня

На цілий рік тобі кохання,

Життя в поцілунках і обіймах,

А в серці радість й море щастя!

***

Поздравляю с Днем святого Валентина! Пусть любовь дарит только кайф и радость до головокружения. И пусть тебя любит и жизнь, и все близкие люди!

***

Бажаю в День святого Валентина іскор з очей від яскравих фарб кохання! Нехай пристрасть у стосунках накриє з головою і не відпускає! Будьте кохані, обожнювані та просто найщасливіші!

***

Нехай ангел кохання літає над вами, нехай святий Валентин буде вашим захисником і зробить вас дуже щасливими. Нехай ніжність відчувається у кожному дотику. З Днем закоханих!

Кохана, ніжна, мила,

Із Днем закоханих, моя рідна.

Ти як повітря мені необхідна,

Ти як сонце мені дуже потрібна!

І тобі я бажаю сьогодні,

Щоб кохання наше вічність жило,

Щоб ти так завжди усміхалася,

Щоб такою ж щасливою була!

***

В День святого Валентина

Я, любимая, скажу,

Что сильнее всех на свете

Только лишь тебя люблю.

***

З Днем святого Валентина вітаю!

Кохана, тобі я побажаю

Не знати тривог, смутку, прикростей.

Все життя прожити в настрої прекрасному.

***

Любимая, в День влюбленных хочу сказать, как сильно я дорожу тобой. Нет ничего важнее твоей улыбки для меня. И сегодня пусть поводом для нее станут слова "я тебя люблю".

***

Кохана моя, неповторна красуня, вітаю тебе з Днем святого Валентина! Безмежно люблю тебе, я дуже з тобою щасливий і в моєму серці ти завжди на першому місці!

З Днем Святого Валентина

Вітаю, мій коханий!

Тебе я хочу обійняти,

Багато щастя побажати.

Багато солодких поцілунків,

Багато радості, кохання.

Щоб удача була поруч,

Щоби збувалися всі мрії!

***

З тобою душа моя зігріта

Любов'ю, ніжністю, теплом,

З тобою не треба навіть світла

І сонця в небі голубому!

***

Любимый, милый, дорогой,

Мне очень хорошо с тобой.

Целую, крепко обнимаю

И с Днем влюбленных поздравляю.

***

У День святого Валентина хочу привітати тебе, мій коханий, та міцно поцілувати! Шалено щаслива бути з тобою. Сподіваюся на подальший щасливий розвиток наших стосунків, мрію зустріти з тобою ще багато різних свят. Люблю тебе!

Бажаю бути щасливим,

І мати взаємне кохання –

Кохати і бути коханим,

Й не знати в любові страждання.

***

С днем святого Валентина,

От души я поздравляю,

И тебе, мой друг чудесный,

Счастье обрести желаю.

***

Друже, вітаю тебе з Днем святого Валентина! Бажаю тобі великого щастя, взаємних міцних почуттів, радості від часу проведеного з коханими людьми, терпіння та віри в краще. Ти заслуговуєш на справжні та щирі емоції. Я тебе люблю!

З Днем Святого Валентина

Привітаю я тебе.

Ти кохай і будь кохана,

І щаслива будь завжди!

***

С Днем святого Валентина!

Я желаю от души:

Будь желанной и любимой,

Не грусти и не тужи.

Чувств взаимных, жизни яркой,

Без обид и без измен,

Чаще получать подарки

И счастливых перемен.

***

З Днем святого Валентина, дорога моя подружко! Бажаю завжди бути окриленою, закоханою та натхненною. Бажаю, щоб твоє життя завжди було святом – святом кохання, романтики та радості. Нехай друга половинка ніколи не кривдить і частіше балує. Люблю тебе і всім серцем бажаю, щоб ти була щасливою!

Ти найкраща мама на світі.

Дорожче немає нікого на планеті.

Тебе я, рідна, люблю всією душею.

Тобі в День закоханих серце дарую!

***

Я люблю тебя, мамуля!

Будь здоровой и живи

Долго-долго, чтоб сбывались

Сокровенные мечты!

С Днем святого Валентина!

***

Рідні тато й мама,

Вас я привітаю,

В День закоханих

Щастя і добра бажаю.

***

Мамочка, з Днем святого Валентина! Я дуже тебе люблю і хочу, щоби ти це знала. Дорожче за тебе в мене немає нікого, ти справді найулюбленіша моя людина, адже ти подарувала мені це життя. Я не знаю, як тобі висловити всі свої почуття, але просто знай, що ти найдорожче, що я маю.

***

С Днем Валентина, дорогой папа. Желаю вам с мамой любить друг друга крепко и очень долго, всегда оставаться счастливой и дружной семьей. Пусть каждый день приносит радость, а любовь позволяет осуществлять все мечты.

Дорогий синочок, рідний,

З Днем закоханих тебе!

Нехай в це свято, любий,

Тебе кохання твоє знайде.

***

В День святого Валентина

Пожелаю я для дочки,

Просто быть всегда любимой

И счастливой очень-очень.

Чтобы ты в цветах купалась,

В самых теплых комплиментах,

Чтобы жизнь была как сладость

С морем радостных моментов!

***

Дорога донечка, з Днем святого Валентина! Ти моя прекрасна зірочка і заслуговуєш бути найщасливішою. Вітаю тебе зі святом кохання і бажаю завжди відчувати себе потрібною, важливою, безцінною, найнеобхіднішою! Кохай і будь кохана, нехай святий Валентин береже тебе!

***

С Днем святого Валентина, дорогой сын! Желаю, чтобы ты всегда был счастлив и успешен, любим и дорог. Пусть любовь твоего сердца будет взаимной, верной, чистой и доброй!

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