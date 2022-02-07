Что подарить парню на День святого Валентина: 10 лучших идей

Ежегодно 14 февраля в Украине и других странах мира отмечают День святого Валентина, или День влюбленных. В этот день пары устраивают романтические вечера, ходят на свидания и признаются в любви.

Кроме того, в праздник принято дарить любимым валентинки и другие приятные сюрпризы. OBOZREVATEL предлагает своим читателям 10 оригинальных идей подарков для любимого парня или мужа ко Дню святого Валентина.

1. Термос для еды. Ланчбокс с подогревом покажет заботу о любимом и поможет подогревать пищу, взятую на работу, без микроволновки.

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2. Съедобный подарок. Это может быть набор шоколадных конфет, леденцов или печенья с признаниями из серии "1000 причин, почему я тебя люблю", шутливыми надписями или предсказаниями.

3. Ювелирные украшения и аксессуары. Если мужчина любит украшения, можно ко Дню влюбленных подарить ему стильный мужской кулон, браслет, кольцо. Из аксессуаров можно подобрать кожаный ремень, кошелек, наручные часы.

4. Подарок в автомобиль. Для мужчин, которые водят машину, будут полезны такие подарки, как держатель смартфона, автомобильная кружка с подогревом, автопылесос, видеорегистратор или набор инструментов.

5. Квадрокоптер. Зависимости от своих характеристик, такой прибор может послужить увлекательной радиоуправляемой игрушкой или передвижной камерой, способной снимать фото и видео с непривычных ракурсов.

6. Подарок для спорта. Любителю физической активности ко Дню влюбленных можно подарить гантели, утяжелители, перчатки для бокса или турник для подтягиваний.

7. Музыкальная колонка. Портативная Bluetooth‑колонка поможет слушать любимую музыку в любом месте. Хорошо, если она будет водонепроницаемой и оснащена встроенным микрофоном для комфортного разговора на громкой связи.

8. Внешний аккумулятор. Такой подарок будет полезным для обладателя нескольких гаджетов.

9. Подарок для дома. Плед, теплый халат или пижама станут приятным согревающим подарком в холодное время года.

10. Подарок-впечатление. Это может быть абонемент на курс массажа, уроки верховой езды, вождения или езды на мотоцикле, прогулка на квадроциклах или урок танцев на двоих.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие подарки нельзя дарить, а также какие вещи являются "вампирами" и могут красть энергию. Идеи подарков ко Дню святого Валентина для девушки – в материале по ссылке.