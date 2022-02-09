День святого Валентина 2022: история и традиции праздника влюбленных

Анна Паскевич
Праздники
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День святого Валентина 2022 - история и традиции

Каждый год 14 февраля во всем мире отмечают День святого Валентина, или праздник всех влюбленных. В 2022 году он приходится на понедельник.

В этот день католическая церковь во время литургии упоминает раннехристианского мученика Валентина. Кем он был и как отмечают праздник влюбленных, читайте в материале OBOZREVATEL.

Святой Валентин Интерамнский, епископ
История Дня святого Валентина

Существует несколько версий происхождения праздника. Согласно самой популярной, Валентин был молодым священником и полевым врачом, тайно венчавшим влюбленных.

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Это происходило во времена, когда римский император Клавдий II запретил жениться своим военным, чтобы семья не мешала их службе.

Валентин Римский

Вскоре Валентина бросили в тюрьму, где он влюбился в слепую дочь тюремщика. Святой исцелил ее, а перед своей казнью, которая произошла 14 февраля, оставил для девушки письмо с признаниями и подписал его "от твоего Валентина".

Церковная литература упоминает по крайней мере о трех римских мучениках по имени Валентин. А сборник житий "Золотая легенда", в частности, утверждает, что святой Валентин отказался отречься от христианской веры по требованию Клавдия II и был обезглавлен.

Как отмечают День святого Валентина – традиции 14 февраля

День святого Валентина с 14 века отмечают как праздник влюбленных. В этот день пары обмениваются подарками, открытками-валентинками и теплыми признаниями, а также устраивают романтические свидания.

Считается, что свадьба 14 февраля сулит долгий и счастливый брак.

В католической церкви почитание святого Валентина на литургии не считается обязательным и совершается на местном уровне. В православии память священномученика Валентина Римского чтят 19 июля, а Валентина Интерамнского – 12 августа.

День святого Валентина с 14 века отмечают как праздник влюбленных
Приметы и поверья в День святого Валентина

Дать обоюдную клятву верности 14 февраля – ничто не разрушит союз влюбленной пары.

Увидеть собаку, которая обнюхивает обувь девушки, – муж будет верным; увидеть кота – легкомысленным.

По примете, в День Валентина даже птицы начинают искать себе пару

Если девушка утром выйдет на улицу и увидит много птиц, у нее будет много поклонников. А встреча женщины с ребенком в коляске сулит пополнение в семье или обретение любимого человека. Детей двое или трое – к счастливому браку.

В День Валентина даже птицы начинают искать себе пару.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что подарить парню и девушке на День святого Валентина. Рецепт торта в форме сердца на 14 февраля – в материале по ссылке.

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