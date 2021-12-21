День Анны 2021 в Украине: как празднуют и что нельзя делать

В среду, 22 декабря православные в Украине и ряде других стран отмечают День святой Анны. В церковном календаре эта дата известна как Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы.

Верующие стараются посетить праздничное богослужение, чтобы помолиться святой о счастье и здоровье для своих детей, а женщины с именем Анна отмечают именины. О том, что можно и что нельзя делать в праздник, читайте в материале OBOZREVATEL.

Праведная Анна – младшая дочь священника Матфана из Вифлеема и жена праведного Иоакима из Назарета. Десятки лет у супругов не было детей и они горячо молились о даровании наследника, обещая посвятить его служению Господу.

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По преданию, однажды священник отказал Иоакиму в праве принесения жертвы (бездетность считалась тогда постыдной), после чего тот ушел в пустыню. Там святому явился ангел, который сообщил о скором появлении дочери у пожилой пары.

Спустя девять месяцев родилась Пресвятая Богородица Дева Мария. В трехлетнем возрасте родители отдали ее на служение в Иерусалимский храм, исполняя данный Богу обет. Праведные Иоаким и Анна в православии почитаются как богоотцы, поскольку по плоти являются предками Иисуса Христа.

В День Анны верующие идут в церковь, чтобы помолиться о счастье, здоровье и благополучии для своих детях, а также о даровании ребенка. Святая почитается как заступница женщин, беременных и детей.

В особенном почете этот праздник – у беременных. У Пресвятой Богородицы и ее родителей они просят помощи в родах.

Часто на 22 декабря приходится День зимнего солнцестояния (в 2021 году – 21 декабря), поэтому праздник Анны в народе считался поворотом на лето.

Всем женщинам, и особенно беременным, по поверью, на Анны запрещается работать по дому, готовить и заниматься рукоделием. Кроме того, женщины в положении остерегались переступать через острые предметы и разжигать пламя, чтобы не навредить себе и ребенку.

Также считается, что со Дня Анны волки собираются в стаи до Крещения, поэтому ходить в лес в эти дни считалось опасным.

Какая Анна до обеда – такая зима до конца декабря будет, какая к ночи – такая зима до весны.

Иней покрыл деревья – на богатый урожай.

Дождь – вся весна будет дождливой.

Ясно – Новый год будет морозным. Ясно, но на деревьях иней – к потеплению под Новый год.

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