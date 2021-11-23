Выходные на "католическое" Рождество 2021: когда и сколько будут отдыхать в Украине

В связи с празднованием Рождества Христова в декабре в Украине предусмотрены продолжительные выходные. В частности, нерабочими будут три дня подряд: 25, 26 и 27 декабря.

В 2021 году "католическое" Рождество (25 декабря его отмечают католики, протестанты и часть православных) выпадает на субботу. В соответствии со статьей 73 Кодекса законов о труде Украины, выходной по случаю праздника переносится на понедельник, 27 декабря.

При этом предпразничный день 24 декабря, согласно статье 53 КЗоТ, будет сокращен на один час.

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Как известно, так называемое "католическое" Рождество отмечается на государственном уровне в Украине в течение четырех лет.

Так, 16 ноября 2017 года президент Петр Порошенко подписал закон №2211-VIII, который внес изменения в КЗоТ и учредил выходной день по случаю праздника.

25 декабря Рождество Иисуса Христа отмечают христиане, которые придерживаются григорианского календаря. В Украине, России, Грузии, Сербии и Иерусалиме величайшее торжество празднуют по юлианскому календарю – 7 января.

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