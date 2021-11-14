Какие подарки нельзя дарить: вещи-"вампиры", которые "крадут" позитивную энергию

Эзотерики считают, что подаренная вещь обязательно воздействует на того, кто ее получил в подарок. Исходя из того, каким бывает это воздействие, различают вещи-"вампиры" и вещи-"доноры".

"Доноры" способны нейтрализовать негатив, который исходит от окружающих, пишет FDLX.com. Ими становятся вещи, которые вызывают добрые эмоции.

"Душевные" вещи – это когда, например, в подаренной одежде вы встречаете только положительно настроенных людей или "притягиваете" к себе деньги.

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Вещи-"воспоминания". К ним относятся вещи, при взгляде на которые сразу всплывают вспоминания и ощущения прожитого жизненного этапа.

Подарки, символизирующие душевный покой, гармонию и уверенность в будущем: различные талисманы, амулеты, ладанки, картины с пейзажем, комнатные цветы.

Если подарок практически сразу вызывает эмоциональный дискомфорт, вероятно он отнимает позитивную энергию.

Народные приметы и эзотерики советуют выбрасывать подарки, если даже интуитивно вы чувствуете, что вещь заряжена отрицательной энергией. Ее мог подарить, например, завистливый человек или она может быть заговорена на порчу.

Категорически не рекомендуется дарить вещи с "некротической энергией", такие как рога животных, высушенные насекомые, кости и черепа или изображения таких предметов. То же касается фото умерших и фантасмагорических картин с землетрясениями, молниями или апокалипсисом.

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