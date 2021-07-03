4 июля: праздник, приметы и именинники

4 июля известен в христианстве как Ульянов день, который также называли в народе День влюбленных Ульяны и Ульяна.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 4 июля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины в этот день празднуют: Алексей, Анастасия, Антоний, Василиса, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Павел, Феодор, Юлиан, Юлий.

4 июля православная церковь отмечает память двух братьев – преподобных Иулия пресвитера и Иулиана диакона. Иулий и Иулиан заботились о распространении христианской веры и получили разрешение на постройку церквей.

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В народе этот день назвали в честь святых, сократив труднопроизносимое имя до Ульяна.

По традиции, 4 июля почиталось особенное дерево – липа. Считалось, что она может избавлять от сглаза. Также существовали поверья, связанные с этим деревом. Так, те, кто срубал это дерево, мог легко заблудиться в лесу, а у той семьи, где липа возле дома засохла, будут плохие перемены.

Погода будет хорошей, если радуга протянулась с востока на запад.

Ночная роса не высохла утром – к грозе.

Если после дождя солнышко ярко светит и припекает, то к вечеру опять пойдет дождь.

Утром водяная лилия едва над водой поднимается – после обеда 4 июля пойдет дождь.

Гром протяжно гремит – к затяжному ненастью.

Если после дождя выглянуло солнце – вечером снова будет плохая погода.

4 июля нельзя идти на риск и заниматься экстремальными видами спорта.

Также запрещено одалживать или давать в займы значительные суммы и подписывать важные договора.

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