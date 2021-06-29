Церковные праздники в июле 2021: опубликован церковный календарь

Православные верующие Украины в июле 2021 года отмечают несколько больших церковных праздников, таких как Рождество Иоанна Предтечи, День апостолов Петра и Павла, День святой Ольги, День святого Владимира.

Кроме того, 11 июля завершается многодневный Петров пост, посвященный апостолам Иисуса Христа Петру и Павлу. Также на второй месяц лета выпадает несколько однодневных постов. Память каких святых почитает церковь и когда следует придерживаться ограничений в пище, рассказывает OBOZREVATEL.

1 июля – Боголюбской икoны Божией Матери, Апостола Иуды, брата Господня

Боголюбская икона Божьей Матери – чудотворная икона, написанная в XII веке по велению Андрея Боголюбского в память о явлении ему Богородицы.

Святой апостол Иуда – один из 12 учеников Иисуса Христа. Он родился в Назарете от праведного Иосифа, с которым впоследствии была обручена Пресвятая Дева Мария.

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6 июля – Владимирской (Вышгородской) иконы Божьей Матери

Владимирская икона Божьей Матери – древняя чудотворная икона. Хранится в Третьяковской галерее в Москве.

7 июля – Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи)

Праздник был установлен в честь рождения пророка Иоанна Крестителя (Предтечи) у его престарелых родителей, праведных Захарии и Елисаветы.

8 июля – День Петра и Февронии

Благоверные князь Петр и княгиня Феврония – православные святые, которые почитаются как покровители христианского брака.

12 июля – День Петра и Павла

По преданию, именно в этот день святые первоверховные апостолы Петр и Павел были казнены в Риме.

13 июля – Собор двенадцати апостолов

Собор святых славных и всехвальных двенадцати Апостолов – православный праздник, посвященный двенадцати ближайшим ученика Иисуса Христа.

14 июля – бессребреников Космы и Дамианa Римских

Косма и Дамиан, пострадавшие в Риме, – братья-врачи, принявшие мученическую смерть в 3-м веке при императоре Карине.

24 июля – равноапостольной княгини Ольги, вo святом Крещении Елены

Княгиня Ольга правила Киевской Русью с 945 до 960 год как регент при сыне Святославе, после гибели ее мужа князя Игоря Рюриковича. Она первой из правителей государства приняла христианство. Почитается в православии как святая равноапостольная.

26 июля – Собор Архангела Гавриила

Архангел Гавриил – один из семи архангелов; считается Божьим вестником и посланником, сообщающий о важных событиях на земле. Был избран Господом для того, чтобы благовестить Деве Марии, а с Нею и всем людям великую радость о Воплощении Сына Божьего.

28 июля – равноапостольного великого князя Владимира

Святой Владимир – великий князь киевский, креститель Руси.

30 июля – Великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской

Марина Антиохийская – христианская дева, великомученица. Казнена около 307 года во время гонений на христиан при Диоклетиане.

Петров пост. Начался 28 июня и продолжается до 11 июля.

Однодневные посты – 14, 16, 21, 23, 28 и 30 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы восемь продуктов, которые наиболее опасны в жару. Диетологи предостерегают: именно летом происходит большая часть пищевых отравлений.