Церковные праздники в июле 2021: опубликован церковный календарь
Православные верующие Украины в июле 2021 года отмечают несколько больших церковных праздников, таких как Рождество Иоанна Предтечи, День апостолов Петра и Павла, День святой Ольги, День святого Владимира.
Кроме того, 11 июля завершается многодневный Петров пост, посвященный апостолам Иисуса Христа Петру и Павлу. Также на второй месяц лета выпадает несколько однодневных постов. Память каких святых почитает церковь и когда следует придерживаться ограничений в пище, рассказывает OBOZREVATEL.Православные праздники в июле 2021 года
1 июля – Боголюбской икoны Божией Матери, Апостола Иуды, брата Господня
Боголюбская икона Божьей Матери – чудотворная икона, написанная в XII веке по велению Андрея Боголюбского в память о явлении ему Богородицы.
Святой апостол Иуда – один из 12 учеников Иисуса Христа. Он родился в Назарете от праведного Иосифа, с которым впоследствии была обручена Пресвятая Дева Мария.
6 июля – Владимирской (Вышгородской) иконы Божьей Матери
Владимирская икона Божьей Матери – древняя чудотворная икона. Хранится в Третьяковской галерее в Москве.
7 июля – Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи)
Праздник был установлен в честь рождения пророка Иоанна Крестителя (Предтечи) у его престарелых родителей, праведных Захарии и Елисаветы.
8 июля – День Петра и Февронии
Благоверные князь Петр и княгиня Феврония – православные святые, которые почитаются как покровители христианского брака.
12 июля – День Петра и Павла
По преданию, именно в этот день святые первоверховные апостолы Петр и Павел были казнены в Риме.
13 июля – Собор двенадцати апостолов
Собор святых славных и всехвальных двенадцати Апостолов – православный праздник, посвященный двенадцати ближайшим ученика Иисуса Христа.
14 июля – бессребреников Космы и Дамианa Римских
Косма и Дамиан, пострадавшие в Риме, – братья-врачи, принявшие мученическую смерть в 3-м веке при императоре Карине.
24 июля – равноапостольной княгини Ольги, вo святом Крещении Елены
Княгиня Ольга правила Киевской Русью с 945 до 960 год как регент при сыне Святославе, после гибели ее мужа князя Игоря Рюриковича. Она первой из правителей государства приняла христианство. Почитается в православии как святая равноапостольная.
26 июля – Собор Архангела Гавриила
Архангел Гавриил – один из семи архангелов; считается Божьим вестником и посланником, сообщающий о важных событиях на земле. Был избран Господом для того, чтобы благовестить Деве Марии, а с Нею и всем людям великую радость о Воплощении Сына Божьего.
28 июля – равноапостольного великого князя Владимира
Святой Владимир – великий князь киевский, креститель Руси.
30 июля – Великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской
Марина Антиохийская – христианская дева, великомученица. Казнена около 307 года во время гонений на христиан при Диоклетиане.
Петров пост. Начался 28 июня и продолжается до 11 июля.
Однодневные посты – 14, 16, 21, 23, 28 и 30 июля.
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