4 апреля: что нельзя делать, праздники и именинники

4 апреля западные христиане отмечают Пасху. В народе этот день известен как Василий Теплый или Василий Парник. День ангела у Василия, Дарьи и Таисии.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 4 апреля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Это главный церковный праздник, посвященный воспоминанию о чудесном воскрешении Иисуса Христа. За день до Светлого Воскресения Христова католические храмы совершают обряд благословения огня и воды. Для этого зажигается специальная пасхальная свеча.

Кроме того, как и у православных, так и у католиков, в этот день люди приносят свою еду в храмы для освящения. Отличительной чертой католической Пасхи является символ праздника – пасхальный кролик. Согласно поверью, в ночь на Пасху он прячет крашанки в доме, а утром детям нужно отыскать все его подарки.

Этот народный праздник имеет несколько равнозначных названий: Василий Парник, Василий Капельник, Василий Солнечник и Тепляк. Все они связаны с наступлением теплых и солнечных дней.

В этот день люди занимались особенным гаданием с помощью солнца. Так, если небесное светило всходило в красных кругах, это обещало хороший урожай.

Также на Василия принято выпекать пшеничные пряники в виде диска, которые символизируют солнце. С них полагается начинать любой прием пищи на Василия Теплого.

Синие облака на небе в этот день предвещают тепло и дождь.

Таяние снега с северной стороны муравейника обещает жаркое и долгое лето.

В этот день нельзя выносить мусор, поскольку можно навлечь беду на дом.

Также запрещается на Василия стирать и сушить одежду возле дома. Люди верят, что из-за вывешенных во дворе вещей в дом может залезть всякая нечисть.

Как сообщал OBOZREVATEL, католическая Пасха в 2021 году выпадает на 4 апреля. О том, в чем ее отличие от православной, как отмечается и что под запретом, читайте в материале.