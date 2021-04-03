4 квітня: що не можна робити, свята й іменинники

4 квітня західні християни відзначають Великдень. У народі цей день відомий як Василь Теплий або Василь Парник. День ангела у Василя, Дарини й Таїсії.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом. Про те, що не можна робити 4 квітня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Це головне церковне свято, присвячене спогаду про чудесне воскресіння Ісуса Христа. За день до Світлого Воскресіння Христового католицькі храми здійснюють обряд благословення вогню і води. Для цього запалюють спеціальну великодню свічку.

Крім того, як у православних, так і в католиків цього дня люди приносять свою їжу в храми для освячення. Відмінною рисою католицького Великодня є символ свята – великодній кролик. Згідно з повір'ям, у ніч на Великдень він ховає крашанки в будинку, а вранці дітям потрібно відшукати всі його подарунки.

Це народне свято має декілька рівнозначних назв: Василь Парник, Василь Крапельник, Василь Соняшник і Тепляк. Всі вони пов'язані з настанням теплих і сонячних днів.

У цей день люди займалися особливим ворожінням за допомогою сонця. Так, якщо небесне світило сходило в червоних колах, це обіцяло хороший врожай.

Також на Василя заведено випікати пшеничні пряники у вигляді диска, які символізують сонце. З них належить починати будь-яке споживання їжі на Василя Теплого.

Сині хмари на небі цього дня провіщають тепло і дощ.

Танення снігу з північної сторони мурашника обіцяє спекотне і довге літо.

У цей день не можна виносити сміття, оскільки можна накликати біду в будинок.

Також забороняється на Василя прати й сушити одяг біля будинку. Люди вірять, що через вивішені у дворі речі в будинок може залізти всяка нечисть.

Як повідомляв OBOZREVATEL, католицький Великдень у 2021 році випадає на 4 квітня. Про те, в чому його відмінність від православного, як відзначається і що під забороною, читайте в матеріалі.