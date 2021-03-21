21 марта: праздники, приметы на Весенний солнцеворот и именинники

Obozrevatel Праздники 07:55, 21.03.2021

21 марта православная церковь отмечает 1-е воскресенье поста Православия. В народе этот день известен как Весенний солнцеворот или Вербоносица. В мире празднуют Международный день лесов и Всемирный день поэзии.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 21 марта, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины отмечают: Афанасий, Владимир, Иван.

1-е воскресенье поста Православия

На 21 марта в 2021 году выпало Торжество Православия, которое принято праздновать в первое Воскресенье Великого Поста.

Этот праздник был установлен в Византии в IX веке в память о победе над иконоборческой ересью. Торжество Православия символизирует победу Церкви над всеми когда-либо существовавшими расколами из-за влияния врагов христианской религии.

Торжество Православия принято праздновать в первое Воскресенье Великого Поста
Азбука веры

В это воскресенье в середине храма выставляются иконы полукругом на аналоях (высоких столиках для икон). А в конце божественной литургии священнослужители совершают молебное пение об утверждении в вере православных христиан и обращение на путь истинный всех отступивших от церкви. Свои молитвы они обращают к Господу.

Весенний солнцеворот или Вербоносица

Этот день народного календаря посвящен равной продолжительности дня и ночи. Свое второе название праздник получил за то, что к этой дате обычно распускается верба. Наши предки этому растению приписывали магическую силу.

На Весенний солнцеворот принято выпекать из теста фигурки в виде птиц. Считалось, что если их подкидывать вверх, а затем ловить, то это привлечет в жизнь счастье, достаток, здоровье и благополучие.

День 21 марта посвящен равной продолжительности дня и ночи
Pixabay

Международный день лесов

21 марта во всем мире отмечается Международный день лесов или Всемирный день защиты лесов, который был основан в 1971 году. Этот праздник создан для того, чтобы привлечь внимание людей к вырубке леса и экологическим проблемам.

Международный день лесов учредили в 1971 году
Pixabay

Всемирный день поэзии

Этот праздник был учрежден ЮНЕСКО с целью "придать новый импульс и новое признание национальным, региональным и международным поэтическим движениям".

Народные приметы 21 марта

  • Жаворонки прилетели – весна будет теплой.

  • Если началась метель и снег ложится волнами на поля – это к хорошему урожаю хлеба и овощей.

  • Туман в этот день сулит заморозки в скором времени.

  • Какая погода стоит весь день, таким будет и все лето.

  • Быстро облака по небу плывут – к хорошей и ясной погоде.

Что нельзя делать 21 марта

  • В этот день запрещено самостоятельно сажать вербу. Суеверие гласит, что это приведет к смерти и несчастьям.

  • Лучше не строить планы и не начинать новые дела, поскольку они могут не осуществиться.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на март 2021 года.

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