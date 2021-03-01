Церковные праздники в марте 2021: опубликован православный календарь

В марте 2021 года в Украине празднуют несколько важных церковных дат, таких как Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи, Прощеное воскресеньеи другие.

Также15 марта начинается Великий пост, цель которого – подготовка к празднованию Пасхи. OBOZREVATEL публикует церковный календарь на первый месяц весны:каких святых чтят верующие, а также когда необходимо соблюдать строгий пост.

2 марта – Великомученика Федора Тирона

Феодор Тирон – христианский святой, почитаемый в лике великомучеников. Он пострадал за Христа во время гонений на христиан, устроенных императором Максимианом Галерием.

5 марта – Благоверного князя Ярослава Мудрого

Князь Ярослав, сын святого равноапостольного Владимира, Крестителя Руси, является одним из наиболее знаменитых и почитаемых древнерусских князей. В этот день верующие почитают его память.

6 марта – Вселенская родительская суббота

Вселенская родительская суббота – день поминовения умерших православных христиан, в первую очередь, родителей (предков).

9 марта – Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи

В православной традиции существуют предания о трех чудесных обретениях главы Иоанна Крестителя, в честь каждого установлено отдельное празднование. Первое обретение произошло в 4 веке, второе – в 5-м, а третье – в 9-м.

14 марта – Прощеное воскресенье, Заговенье на Великий пост

Прощеное воскресенье – последний день Масленицы и последний день перед Великим постом, когда разрешается есть скоромную пищу. В этот день все верующие просят друг у друга прощения – чтобы вступить в пост с доброй душой и с чистым сердцем встретить Пасху – день Светлого Воскресения Христова.

15 марта – Чистый понедельник, начало Великого поста

Чистый понедельник – первый день Великого поста. С него начинается чтение покаянных молитв в храмах.

21 марта – Первое воскресенье Великого поста, Торжество православия

Торжество Православия – праздник, установленный в связи с событиями Константинопольского собора 843 года, созванного для восстановления иконопочитания в Византийской империи. Отмечается в Первое воскресенье Великого поста.

22 марта – праздник 40 мучеников Севастийских

Сорок Севастийских мучеников – воины-христиане, пострадавшие за веру в Севастии (современная Турция) в 320 году.

27 марта – Родительская суббота

В этот день церковь призывает верующих объединиться в поминальной молитве за ушедших близких.

28 марта – святого Георгия Паламы, День Собора всех преподобных Киево-Печерских, Вторая неделя Великого поста.

Григорий Палама (1296-1359) – архиепископ Фессалоникийский, богослов, философ, отец и учитель Церкви.

Собор всех Киево-Печерских преподобных отцов – праздник Православной Церкви в честь святых Киево-Печерской лавры. Торжество объединяет святых из двух Соборов: преподобных отцов Киево-Печерских Ближних пещер и преподобных отцов Киево-Печерских Дальних пещер.

30 марта – день памяти преподобного Алексия, человека Божия

Алексий, человек Божий – христианский святой, аскет, живший в 4-5 веках. Почитается в лике преподобных, его мощи хранятся в Риме.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда отмечается Пасха в 2021 году в Украине. В нашей стране праздник имеет государственный статус, поэтому следующий после него день также будет выходным.