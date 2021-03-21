21 березня: свята, прикмети на Весняний сонцеворот і іменинники

21 березня православна церква відзначає 1-у неділю посту Православ'я. У народі цей день відомий як Весняний сонцеворот або Вербоносиця. У світі святкують Міжнародний день лісів і Всесвітній день поезії.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчими днями. Про те, що не можна робити 21 березня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Іменини відзначають: Афанасій, Володимир, Іван.

1-а неділя посту Православ'я

На 21 березня у 2021 році випало Торжество Православ'я, яке заведено святкувати в першу Неділю Великого Посту.

Це свято було встановлене у Візантії в IX столітті в пам'ять про перемогу над іконоборчою єрессю. Торжество Православ'я символізує перемогу Церкви над усіма розколами, які коли-небудь існували через вплив ворогів християнської релігії.

Торжество Православ'я заведено святкувати в першу Неділю Великого Посту. Азбука віри

Цієї неділі в середині храму виставляються ікони півколом на аналоях (високих столиках для ікон). А в кінці Божественної Літургії священнослужителі здійснюють молебний спів про затвердження у вірі православних християн і звернення на шлях істинний всіх відступних від церкви. Свої молитви вони звертають до Господа.

Весняний сонцеворот або Вербоносиця

Цей день народного календаря присвячений рівній тривалості дня і ночі. Свою другу назву свято отримало за те, що до цієї дати зазвичай розпускається верба. Наші предки цій рослині приписували магічну силу.

На Весняний сонцеворот заведено випікати з тіста фігурки у вигляді птахів. Вважалося, що якщо їх підкидати вгору, а потім ловити, то це приверне в життя щастя, достаток, здоров'я і добробут.

День 21 березня присвячений рівній тривалості дня і ночі Pixabay

Міжнародний день лісів

21 березня у всьому світі відзначається Міжнародний день лісів або Всесвітній день захисту лісів, який був заснований в 1971 році. Це свято створене для того, щоб привернути увагу людей до вирубки лісу та екологічних проблем.

Міжнародний день лісів заснували у 1971 році Pixabay

Всесвітній день поезії

Це свято було засновано ЮНЕСКО з метою "надати нового імпульсу і нове визнання національним, регіональним і міжнародним поетичним рухам".

Народні прикмети 21 березня

Жайворонки прилетіли – весна буде теплою.

Якщо почалася завірюха, і сніг лягає хвилями на поля – це до гарного урожаю хліба та овочів.

Туман в цей день обіцяє заморозки незабаром.

Яка погода стоїть весь день, таким буде і все літо.

Швидко хмари по небу пливуть – до гарної і ясної погоди.

Що не можна робити 21 березня

У цей день заборонено самостійно садити вербу. Забобон пов'язаний зі смертю та нещастями.

Краще не будувати плани та не починати нові справи, оскільки вони можуть не здійснитися.

Раніше OBOZREVATEL публікував календар церковних свят на березень 2021 року.