21 березня: свята, прикмети на Весняний сонцеворот і іменинники

Obozrevatel Свята 07:55, 21.03.2021

21 березня православна церква відзначає 1-у неділю посту Православ'я. У народі цей день відомий як Весняний сонцеворот або Вербоносиця. У світі святкують Міжнародний день лісів і Всесвітній день поезії.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчими днями. Про те, що не можна робити 21 березня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Іменини відзначають: Афанасій, Володимир, Іван.

1-а неділя посту Православ'я

На 21 березня у 2021 році випало Торжество Православ'я, яке заведено святкувати в першу Неділю Великого Посту.

Це свято було встановлене у Візантії в IX столітті в пам'ять про перемогу над іконоборчою єрессю. Торжество Православ'я символізує перемогу Церкви над усіма розколами, які коли-небудь існували через вплив ворогів християнської релігії.

Торжество Православ'я заведено святкувати в першу Неділю Великого Посту.
Азбука віри

Цієї неділі в середині храму виставляються ікони півколом на аналоях (високих столиках для ікон). А в кінці Божественної Літургії священнослужителі здійснюють молебний спів про затвердження у вірі православних християн і звернення на шлях істинний всіх відступних від церкви. Свої молитви вони звертають до Господа.

Весняний сонцеворот або Вербоносиця

Цей день народного календаря присвячений рівній тривалості дня і ночі. Свою другу назву свято отримало за те, що до цієї дати зазвичай розпускається верба. Наші предки цій рослині приписували магічну силу.

На Весняний сонцеворот заведено випікати з тіста фігурки у вигляді птахів. Вважалося, що якщо їх підкидати вгору, а потім ловити, то це приверне в життя щастя, достаток, здоров'я і добробут.

День 21 березня присвячений рівній тривалості дня і ночі
Pixabay

Міжнародний день лісів

21 березня у всьому світі відзначається Міжнародний день лісів або Всесвітній день захисту лісів, який був заснований в 1971 році. Це свято створене для того, щоб привернути увагу людей до вирубки лісу та екологічних проблем.

Міжнародний день лісів заснували у 1971 році
Pixabay

Всесвітній день поезії

Це свято було засновано ЮНЕСКО з метою "надати нового імпульсу і нове визнання національним, регіональним і міжнародним поетичним рухам".

Народні прикмети 21 березня

  • Жайворонки прилетіли – весна буде теплою.

  • Якщо почалася завірюха, і сніг лягає хвилями на поля – це до гарного урожаю хліба та овочів.

  • Туман в цей день обіцяє заморозки незабаром.

  • Яка погода стоїть весь день, таким буде і все літо.

  • Швидко хмари по небу пливуть – до гарної і ясної погоди.

Що не можна робити 21 березня

  • У цей день заборонено самостійно садити вербу. Забобон пов'язаний зі смертю та нещастями.

  • Краще не будувати плани та не починати нові справи, оскільки вони можуть не здійснитися.

Раніше OBOZREVATEL публікував календар церковних свят на березень 2021 року.

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