14 октября: какие праздники отмечаются, приметы на Покров и именинники

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Праздники
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14 октября - праздник

В четверг, 14 октября, украинцы отмечают большой церковный праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Кроме того, на эту дату приходятся День защитников и защитниц Украины, а также День украинского казачества.

Свои именины празднуют Роман, Алексей и Михаил, а по приметам нынешнего дня определяют, какой будет зима. Что можно и что нельзя делать сегодня, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Покров Пресвятой Богородицы

В этот праздник верующие вспоминают явлении Богородицы во Влахернском храме в Константинополе в начале 10-го века.

Покров в Украине издавна был любимым праздником. Особенно его почитали запорожские казаки, а также украинские селяне. С Покрова начиналась пора свадеб, из-за чего октябрь называли "свадебник".

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14 октября украинцы отмечают Покров Пресвятой Богородицы
День защитников и защитниц Украины

Этот праздник был учрежден указом президента Украины Петра Порошенко № 806/2014 от 14 октября 2014 года. Этим же документом был упразднен советский День защитников отечества.

В День защитников и защитниц украинцы чествуют героев прошлых исторических эпох, а также погибших в войне на Донбассе.

Ко Дню защитников и защитниц Украины пройдет кампания в поддержку военных
День украинского казачества

Согласно указу президента Украины Леонида Кучмы № 966/99 от 7 августа 1999 года 14 октября также отмечается День украинского казачества. Он приурочен к празднованию Покрова Пресвятой Богородицы – любимого праздника казаков Запорожской Сечи.

День украинского казачества отмечается с 1999 года
Что нельзя делать 14 октября

  • Работать по дому, заниматься рукоделием.

  • Переедать и злоупотреблять спиртными напитками.

  • Злословить, ругаться, обижать ближних, отказывать в помощи.

  • По народным поверьям, на Покров нельзя отказывать гостям и сватам (примета к одиночеству), а также давать и брать деньги в долг.

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Приметы 14 октября

  • Какая погода на Покров, такая и зима будет.

  • Листья с вишни не опали – к теплой зиме.

  • "Если Покров весело проведешь, дружка милого найдешь", – гласила поговорка. Поэтому девушки в праздник наряжались, собирались большой компанией и устраивали веселые гуляния.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на октябрь 2021 года. Осенью в Украине празднуют ряд важных православных торжеств.

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