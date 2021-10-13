14 октября: какие праздники отмечаются, приметы на Покров и именинники

В четверг, 14 октября, украинцы отмечают большой церковный праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Кроме того, на эту дату приходятся День защитников и защитниц Украины, а также День украинского казачества.

Свои именины празднуют Роман, Алексей и Михаил, а по приметам нынешнего дня определяют, какой будет зима. Что можно и что нельзя делать сегодня, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

В этот праздник верующие вспоминают явлении Богородицы во Влахернском храме в Константинополе в начале 10-го века.

Покров в Украине издавна был любимым праздником. Особенно его почитали запорожские казаки, а также украинские селяне. С Покрова начиналась пора свадеб, из-за чего октябрь называли "свадебник".

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Этот праздник был учрежден указом президента Украины Петра Порошенко № 806/2014 от 14 октября 2014 года. Этим же документом был упразднен советский День защитников отечества.

В День защитников и защитниц украинцы чествуют героев прошлых исторических эпох, а также погибших в войне на Донбассе.

Согласно указу президента Украины Леонида Кучмы № 966/99 от 7 августа 1999 года 14 октября также отмечается День украинского казачества. Он приурочен к празднованию Покрова Пресвятой Богородицы – любимого праздника казаков Запорожской Сечи.

Работать по дому, заниматься рукоделием.

Переедать и злоупотреблять спиртными напитками.

Злословить, ругаться, обижать ближних, отказывать в помощи.

По народным поверьям, на Покров нельзя отказывать гостям и сватам (примета к одиночеству), а также давать и брать деньги в долг.

Какая погода на Покров, такая и зима будет.

Листья с вишни не опали – к теплой зиме.

"Если Покров весело проведешь, дружка милого найдешь", – гласила поговорка. Поэтому девушки в праздник наряжались, собирались большой компанией и устраивали веселые гуляния.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на октябрь 2021 года. Осенью в Украине празднуют ряд важных православных торжеств.