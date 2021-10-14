День защитников и защитниц Украины 2021: история и традиции праздника

В четверг, 14 октября Украина будет отмечать День защитников и защитниц. Этот праздник был установлен в 2014 году указом президента Петра Порошенко № 806/2014.

Дата мероприятия была выбрана не случайно – в этот день украинские казаки праздновали Покров Пресвятой Богородицы, своей великой заступницы в боях. О традициях и истории праздника читайте далее в материале OBOZREVATEL.

День защитника Украины пришел на смену советскому Дню защитника отечества, который отмечался 23 февраля. Символически датой празднования стало 14 октября – день Покрова Пресвятой Богородицы.

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Этот большой христианский праздник был особенным для казаков Запорожской Сечи. К Божьей Матери они относились с большим почтением и считали ее своей заступницей в боях. Поэтому согласно указу президента Леонида Кучмы № 966/99 ежегодно 14 октября отмечается День украинского казачества.

Кроме того, на эту дату приходится годовщина создания УПА – военно-политического формирования украинского освободительного движения.

14 июля 2021 года депутаты Верховной Рады большинством голосов поддержали законопроект № 2325, который переименовал День защитника в День защитников и защитниц Украины. Такое решение объясняется тем, что в рядах украинской армии сегодня служат многие женщины.

14 октября с праздником поздравляют и благодарят всех, кто посвящает жизнь защите Украины: военных Вооруженных Сил, Национальной гвардии, ветеранов АТО и Второй Мировой войны.

Кроме того, в День защитника украинцы вспоминают героев прошлого, а также чтят память погибших в войне на востоке государства.

По всей Украине по случаю праздника проводятся разнообразные мероприятия: концерты, фестивали, соревнования, выставки, семинары и уроки в школах, посвященные украинским защитникам и славе запорожского казачества.

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