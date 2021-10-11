Покров Пресвятой Богородицы 2021: история и запреты великого христианского праздника

В четверг, 14 октября, православные в Украине будут отмечать Покров Пресвятой Богородицы. Этот великий христианский праздник посвящен воспоминанию о явлении Божьей Матери в Константинополе в начале десятого века.

На Покров верующие посещают церковную службу и молятся о своих близких, а одинокие просят Деву Марию о любви и замужестве. О главных традициях и запретах праздника рассказывает OBOZREVATEL.

Событие, положенное в основу праздника, описывается в житии святого Андрея Юродивого. В десятом веке Константинополь оказался в окружении вражеских войск и люди собрались во Влахернском храме, чтобы вместе помолиться Божьей Матери о спасении.

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Во время всенощного бдения Андрей Юродивый и его ученик блаженный Епифаний увидели высоко в воздухе Богородицу, по обеим сторонам ее поддерживали пророк Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов. Рядом также было множество святых в белых одеяниях, певших духовные песнопения.

Помолившись "Сыну своему и Богу нашему" и остановившись перед алтарем, Дева Мария сняла с головы сияющий омофор и распростерла его над молящимися. Через некоторое время Божья Матерь удалилась, оставив свою благодать. На следующий день захватчики покинули город.

Известно, что запорожские казаки с большим почтением относились к Божьей Матери и, в частности, к празднику Покрова. В честь последнего в Запорожской Сечи они построили церковь, а 14 октября избирали гетьмана. В народе праздник прозвали Казацкая Покрова.

В праздник верующие посещают праздничное богослужение в церкви, которое подобно Богородичным двунадесятым праздникам. У Божьей Матери просят здоровья и сил, а одинокие девушки – счастья в любви и скорого замужества.

К праздничному столу в старину традиционно подавали блины и выпечку с калиной. Также существовал обычай сжигать старую одежду, чтобы защититься от бед и болезней.

Покров Пресвятой Богородицы считается хорошим днем для бракосочетания – свадьба, сыгранная сегодня, сулит крепкий и счастливый союз.

Убирать, стирать, работать физически, заниматься рукоделием.

Злословить и ругаться с окружающими, отказывать в помощи.

Злоупотреблять алкоголем.

Согласно поверьям, также в этот праздник запрещается брать деньги в долг, отказывать гостям и сватам (к одиночеству).

Ветер с востока – к холодной зиме.

Снег еще не выпал – его не будет до Рождества.

Сильный ветер – весна ветреная будет.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на октябрь 2021 года. Осенью украинцы празднуют ряд важных церковных торжеств.