Праздники в октябре 2021 в Украине: опубликован православный церковный календарь
Православные верующие в Украине в октябре 2021 года отмечают несколько больших церковных праздников. Среди них – Покров Пресвятой Богородицы, память преподобного Сергия Радонежского, память апостола Фомы, а также апостола и евангелиста Луки.
Кроме того, на второй месяц осени выпадает несколько однодневных постов. Подробный церковный календарь на октябрь 2021 года – далее в OBOZREVATEL.Великие и двунадесятые праздники в октябре 2021 года
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы
7 октября – первомученицы равноапостольной Феклы
Фекла Иконийская – раннехристианская святая, почитаемая в лике равноапостольных.
8 октября – Преставление преподобного Сергия Радонежского
Сергий Радонежский – святой, основатель Свято-Троицкого монастыря.
9 октября – Преставление апостола и евангелистa Иоанна Богослова
Иоанн Богослов – один из двенадцати апостолов, единственный из них, который умер своей смертью.
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы
Покров Пресвятой Богородицы – непереходящий великий православный праздник, посвященный воспоминанию о явлении святому Андрею Юродивому Божьей Матери во Влахернском храме в Константинополе, где хранилась риза Богородицы.
18 октября – Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена Московских и всея Руси чудотворцев
Праздник установлен в честь святых предстоятелей – митрополитов, а затем патриархов.
19 октября – апостола Фомы
Апостол Фома – один из двенадцати апостолов Иисуса Христа.
26 октября – Иверской иконы Божьей Матери
Чудотворная икона Девы Марии с Младенцем. Хранится в Иверском монастыре на Афоне.
31 октября – апостола и евангелиста Луки
Лука – святой, апостол от семидесяти, сподвижник апостола Павла, автор одного из четырех Евангелий и Деяний святых апостолов.
Однодневные посты – 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 октября.
Многодневных постов в октябре 2021 года нет.
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