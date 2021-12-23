10 украинских звезд, которые уже украсили елку к Новому году-2022. Фото и видео

До Нового года остались считанные дни, поэтому в соцсетях украинские звезды и блогеры активно публикуют фотографии своих елок. Знаменитости в разных стилях украшают новогодних красавиц: кто-то обмотал только гирляндой, а некоторые воспользовались услугами дизайнеров.

Камалия устроила в своем доме невероятную рождественскую сказку с горами подарков, а Наталья Могилевская выбрала настольное дерево белого цвета. OBOZREVATEL собрал фото и видно новогодних декоров в домах знаменитостей.

Ирина Федишин

Певица Ирина Федишин устроила новогоднюю фотосессию в своем поместье. Звезда опубликовала видео в изысканном платье рядом с сыном. Знаменитость украсила елку зелеными, коричневыми и золотистыми игрушками.

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Даша Квиткова и Никита Добрынин

Блогер Даша Квиткова и телеведущий Никита Добрынин установили дома искусственное дерево. Они решили соблюдать минималистичный стиль и добавили на зеленую красавицу только гирлянды теплого желтого оттенка.

Настя Каменских

Певица Настя Каменских мотивирует своих поклонников заниматься спортом в декабре. Звезда уже установила в своей гостиной елку, украсила ее массивными красными и золотистыми игрушками.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая

Звездные ведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая украсили новогоднее дерево еще на День Святого Николая. Елку задекорировали сиреневыми, красными и золотыми игрушками.

Monatik

Певец Monatik показал новогодний декор в своем доме. Исполнитель написал в Instagram, что сыновья помогали украшать елку.

Дмитрий Гордон и Алеся Бацман

Журналисты Дмитрий Гордон и Алеся Бацман вместе с младшими детьми нарядились в тематические свитера и украшали елку. Рождественские игрушки выбрали красно-белого цвета.

Григорий Решетник

Украинский ведущий и многодетный отец Григорий Решетник сфотографировался с детьми у елки. Семейство надело шляпы Деда Мороза и новогодние футболки. Елка в доме Решетников украшена красным декором, цветами и гирляндами.

Наталья Могилевская

Певица Наталья Могилевская украсила маленькую елку и поставила ее на стол. Искусственное дерево белого цвета и ароматические свечи добавили праздничную атмосферу в дом исполнительницы.

Ксения Мишина

Актриса Ксения Мишина начала наряжать елку. Звезда одна из немногих, кто выбрал живое дерево. "Наряду с этой елкой, я чувствую радость, благодарность и вдохновение", – написала Ксения в Instagram.

Камалия

Певица Камалия устроила в своем имении рождественскую сказку. Звезда выбрала высокую искусственную елку, украсила ветвями хвои перила и поставила рядом фигурки Деда Мороза, Снегурочки и гномов, а также гору коробок с подарками. Исполнительница с мужем Мохаммадом Захуром и двумя дочками надели тематические свитера с оленями.

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