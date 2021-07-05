Оксана Марченко, Валерия, Джулия Робертс и другие знаменитости, у которых родились внуки в 2021 году. Фото

Порой рождение ребенка – большая радость и чудо не только для самих родителей, но и для бабушек и дедушек.

А когда внуками обзаводятся селебрити – это приятная новость и для их поклонников, хотя и знаменитые бабушки и дедушки полны энергии и никак не ассоциируются с теплыми шалями, пирожками и вязанием носков. OBOZREVATEL узнал, у кого из звезд украинского и зарубежного шоу-бизнеса появились внуки в 2021 году.

Кирилл Андреев

50-летний солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев стад впервые дедушкой. Его внучка родилась 4 июня 2021 года. Новый член семьи появился у сына певца – 20-летнего Кирилла Андреева – младшего и его жены Аделины. Как назвали ребенка, пока неизвестно.

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Джулия Робертс

Джулия Роберс прямо в канун Нового 2021 года стала двоюродной бабушкой. Ее племянница, 29-летняя актриса Эмма Робертс и ее бойфренд актер Гаррет Хедлунд произвели на свет мальчика, которого назвали Родс.

По информации инсайдеров, на свет малыш появился 27 декабря. Если бы не папарацци, то Эмма Робертс всю беременность не сообщала о своем положении.

Валерия

Известная российская 53-летняя певица Валерия стала бабушкой в 2021 году впервые. Сразу после встречи Нового года, утром 1 января, у ее 22-летнего сына Арсения Шульгина и невестки Лианы родилась дочь.

Интересно, что у ее невестки начались роды, когда звездная пара находилась в ОАЭ. Девочку назвали Селин, решив объединить имена родителей – Арсений и Лиана. По словам самой Валерии, ее внучка очень на нее похожа профилем.

Принц Чарльз

Чарльз, принц Уэльский и муж покойной принцессы Дианы, в 2021 году стал дедушкой в пятый раз. Супруга его младшего сына Гарри родила девочку в июне. Ребенка Меган и Гарри назвали в честь королевы Елизаветы II – Лилибет. Именно так ее называли родные в детстве.

Оксана Марченко

Украинская телеведущая, жена одиозного нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и миллиардера Виктора Медведчука стала бабушкой мальчика Виктора. Мальчика родила 26 марта супруга Богдана Марченко Екатерина. Ребенка назвали в честь дедушки.

Попавшая под санкции телеведущая добавила на своей страничке, что "от добрых людей принимает поздравления", а злых просит не писать, "чтобы ваше зло к вам не возвратилось".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Елизавета II недовольна тем, что принц Гарри и Меган Маркл использовали ее детское прозвище Лилибет, чтобы назвать так свою новорожденную дочь. Монарх считает, что после скандальных заявлений пары в интервью Опре Уинфри это было неуместно.

Также сообщалось, что солист группы "Иванушки International" стал дедушкой.