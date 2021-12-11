Свадьбы звезд-2021: кто из знаменитостей узаконил свои отношения в этом году. Фото

Дария Скуб
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Свадьбы звезд-2021: кто из знаменитостей узаконил свои отношения в этом году. Фото

Свадьба в 2021 году для многих звездных пар стала долгожданной, поскольку им пришлось из-за карантина переносить церемонию. За это время у них было больше времени, чтобы убедиться в искренности чувств, в готовности к новому этапу в жизни и для подготовки роскошного празднования.

Узнайте в материале OBOZREVATEL о том, какие знаменитости поженились в 2021 году.

  • Тарас Цымбалюк

Украинский актер Тарас Цымбалюк и визажистка Тина Антоненко сыграли свадьбу 3 июля 2021 года. Для празднования они выбрали Карпаты и пригласили самых родных. Трогательная церемония проходила на фоне арки, украшенной живыми цветами. Застолье было под открытым небом с роскошными декорациями. Тина после свадьбы взяла фамилию своего мужа.

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Тарас Цимбалюк и Тина Антоненко справили свадьбу в Карпатах.
  • Лили Коллинз

Звезда сериала "Эмили в Париже" Лили стала женой 4 сентября 2021 года. Ее избранник – писатель и режиссер Чарли Макдауэлл. Спустя несколько дней после торжественной церемонии актриса опубликовала на странице в Instagram снимки со своим мужем на фоне леса и водопада. Коллинз выбрала для этой фотосессии изысканное платье от Ralph Lauren.

Лили Коллинз для свадьбы выбрала платье от Ralph Lauren.
  • Пэрис Хилтон

11 ноября 2021 года американская киноактриса Пэрис Хилтон вышла замуж за бизнесмена Картера Реума. Для проведения свадьбы пара выбрала частное имение в Лос-Анджелесе. Празднование длилось три дня. Среди приглашенных гостей было немало звезд: лучшая подруга Пэрис – Ким Кардашьян, а также певицы Лили Понс, Деми Ловато и Билли Айдол.

Пэрис Хилтон вышла замуж в 40 лет.
  • Моргенштерн

31 августа эпатажный рэпер Моргенштерн женился на российской блоггерше Диларе Зинатуллине. Это была не просто свадьба, а настоящий перформанс в стиле 90-х. Скандальная телеведущая Ксения Собчак была в роли тамады, а на сцене выступал Артур Пирожков (Александр Ревва). Пара, переодевшись, удивила гостей свадьбы необычными для молодожен нарядами – рэпер надел платье, а его избранница – костюм.

Моргенштерн и Дилара справили эпатажную свадьбу.
  • Даша Легейда

Звезда сериала "Крепостная" Легейда в конце августа стала женой украинского актера Дмитрия Совы. Они организовали праздничную церемонию на берегу Днепра в Киеве. На свадьбу пригласили 110 родственников и друзей. На этом мероприятии актриса Ксения Мишина поймала букет невесты.

Кстати, пара познакомилась 10 октября 2020 года, – и спустя несколько недель Дмитрий предложил Даше жить вместе.

Даша Легейда и ее жених на свадьбу пригласили только самых близких родственников и друзей.
  • Антон Савлепов

Экс-участник "Quest Pistols" и лидер группы "Агонь" Антон Савлепов летом 2021 года узаконил отношения с актрисой и юмористкой Ириной Горбачевой. Пара не захотела организовывать роскошное мероприятие, а на празднование пригласила только самых близких и родных людей. Свадьбу справили в Каппадокии (Турция).

24 ноября 2021 Антон и Ирина победили в номинации "Пара года" по версии российского журнала "ОК".

Антон Савлепов и Ирина Горбачева поженились в Турции.
  • Китти Спенсер

30-летняя племянница принцессы Дианы в этом году вышла замуж за 62-летнего миллиардера Марка Льюиса. Торжественная церемония проходила на итальянской вилле Альдобрандини, недалеко от Рима. Во время свадьбы невеста 5 раз меняла платья, каждое из которых от итальянского бренда "Dolce & Gabbana".

Китти Спенсер во время свадьбы 5 раз меняла наряды.
  • Ариана Гранде

15 мая 2021 года Ариана официально стала супругой агента по недвижимости Далтона Гомеса. Свадьбу сыграли в закрытом формате. Певица для самого важного дня в жизни выбрала платье от Vera Wang, дизайн которого разработан в стиле 60-х.

Свадьба Арианы Гранде проходила в закрытом формате.
  • Алина Астровская

Экс-солистка группы "REAL O" и телеведущая Астровская 1 февраля вышла замуж за российского певца и ведущего Антона Лаврентьева. Для церемонии Алина выбрала изысканное платье с длинным шлейфом, но не надевала фату. 18 ноября звезда опубликовала на своей странице в Instagram фото с округлым животиком – так пара сообщила фанатам о том, что скоро в их семье будет пополнение.

Алина Астровская вышла замуж без роскошных церемоний.
  • Памела Андерсон

В начале января 2021 года звезда фильма "Спасатели Малибу" уже в шестой раз вышла замуж. На этот раз избранником 54-летней актрисы стал ее телохранитель Дэн Хайхерст, младше Памелы на 13 лет. Пара справила свадьбу возле канадского города Ванкувер, в загородном доме Андерсон.

Памела Андерсон вышла замуж в шестой раз.
  • Николас Кейдж

16 февраля 2021 года 57-летний актер Кейдж в пятый раз женился. Его супругой стала японка Рико Шибата. Свадебная церемония прошла в Лас-Вегасе. Жена взяла фамилию своего известного на весь мир мужа. Пара познакомилась, когда Николас путешествовал по родине будущей невесты.

Николас Кейдж вступил в брак в пятый раз.
  • Гвен Стефани

Певица Гвен и ее звездный коллега Блейк Шелтон начали встречаться в 2015 году. 3 июля 2021 года они решили узаконить свои отношения. Для свадьбы влюбленные выбрали ранчо Блейка в Оклахоме (штат в США). Они пригласили на церемонию только самых родных, а обетами обменялись в часовне, которую Шелтон построил специально для этого.

Гвен Стефани начала встречаться с будущим мужчиной в 2015 году.
  • Даша Хлыстун

Украинская модель, которая сотрудничала с брендами Dior, Stella McCartney, Givenchy, Versace и Valentino, 8 июля 2021 года вышла замуж. Ее супругом стал герой 10 сезона шоу "Холостяк" – пилот Максим Михайлюк. Пышной церемонии не было.

Пара ехала в ЗАГС, чтобы зарегистрировать рождение их ребенка Арианы, но оказалось, что мужчина тайно договорился о росписи. Он купил обручальные кольца в ювелирном доме "Tiffany & Co". На свадебных фото Даша одета в короткое белое платье, без макияжа и прически, ведь даже не догадывалась о сюрпризе любимого.

Дашу Хлыстун парень не предупредил о росписи в ЗАГСе.

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