Свадьбы звезд-2021: кто из знаменитостей узаконил свои отношения в этом году. Фото
Свадьба в 2021 году для многих звездных пар стала долгожданной, поскольку им пришлось из-за карантина переносить церемонию. За это время у них было больше времени, чтобы убедиться в искренности чувств, в готовности к новому этапу в жизни и для подготовки роскошного празднования.
Узнайте в материале OBOZREVATEL о том, какие знаменитости поженились в 2021 году.
- Тарас Цымбалюк
Украинский актер Тарас Цымбалюк и визажистка Тина Антоненко сыграли свадьбу 3 июля 2021 года. Для празднования они выбрали Карпаты и пригласили самых родных. Трогательная церемония проходила на фоне арки, украшенной живыми цветами. Застолье было под открытым небом с роскошными декорациями. Тина после свадьбы взяла фамилию своего мужа.
- Лили Коллинз
Звезда сериала "Эмили в Париже" Лили стала женой 4 сентября 2021 года. Ее избранник – писатель и режиссер Чарли Макдауэлл. Спустя несколько дней после торжественной церемонии актриса опубликовала на странице в Instagram снимки со своим мужем на фоне леса и водопада. Коллинз выбрала для этой фотосессии изысканное платье от Ralph Lauren.
- Пэрис Хилтон
11 ноября 2021 года американская киноактриса Пэрис Хилтон вышла замуж за бизнесмена Картера Реума. Для проведения свадьбы пара выбрала частное имение в Лос-Анджелесе. Празднование длилось три дня. Среди приглашенных гостей было немало звезд: лучшая подруга Пэрис – Ким Кардашьян, а также певицы Лили Понс, Деми Ловато и Билли Айдол.
- Моргенштерн
31 августа эпатажный рэпер Моргенштерн женился на российской блоггерше Диларе Зинатуллине. Это была не просто свадьба, а настоящий перформанс в стиле 90-х. Скандальная телеведущая Ксения Собчак была в роли тамады, а на сцене выступал Артур Пирожков (Александр Ревва). Пара, переодевшись, удивила гостей свадьбы необычными для молодожен нарядами – рэпер надел платье, а его избранница – костюм.
- Даша Легейда
Звезда сериала "Крепостная" Легейда в конце августа стала женой украинского актера Дмитрия Совы. Они организовали праздничную церемонию на берегу Днепра в Киеве. На свадьбу пригласили 110 родственников и друзей. На этом мероприятии актриса Ксения Мишина поймала букет невесты.
Кстати, пара познакомилась 10 октября 2020 года, – и спустя несколько недель Дмитрий предложил Даше жить вместе.
- Антон Савлепов
Экс-участник "Quest Pistols" и лидер группы "Агонь" Антон Савлепов летом 2021 года узаконил отношения с актрисой и юмористкой Ириной Горбачевой. Пара не захотела организовывать роскошное мероприятие, а на празднование пригласила только самых близких и родных людей. Свадьбу справили в Каппадокии (Турция).
24 ноября 2021 Антон и Ирина победили в номинации "Пара года" по версии российского журнала "ОК".
- Китти Спенсер
30-летняя племянница принцессы Дианы в этом году вышла замуж за 62-летнего миллиардера Марка Льюиса. Торжественная церемония проходила на итальянской вилле Альдобрандини, недалеко от Рима. Во время свадьбы невеста 5 раз меняла платья, каждое из которых от итальянского бренда "Dolce & Gabbana".
- Ариана Гранде
15 мая 2021 года Ариана официально стала супругой агента по недвижимости Далтона Гомеса. Свадьбу сыграли в закрытом формате. Певица для самого важного дня в жизни выбрала платье от Vera Wang, дизайн которого разработан в стиле 60-х.
- Алина Астровская
Экс-солистка группы "REAL O" и телеведущая Астровская 1 февраля вышла замуж за российского певца и ведущего Антона Лаврентьева. Для церемонии Алина выбрала изысканное платье с длинным шлейфом, но не надевала фату. 18 ноября звезда опубликовала на своей странице в Instagram фото с округлым животиком – так пара сообщила фанатам о том, что скоро в их семье будет пополнение.
- Памела Андерсон
В начале января 2021 года звезда фильма "Спасатели Малибу" уже в шестой раз вышла замуж. На этот раз избранником 54-летней актрисы стал ее телохранитель Дэн Хайхерст, младше Памелы на 13 лет. Пара справила свадьбу возле канадского города Ванкувер, в загородном доме Андерсон.
- Николас Кейдж
16 февраля 2021 года 57-летний актер Кейдж в пятый раз женился. Его супругой стала японка Рико Шибата. Свадебная церемония прошла в Лас-Вегасе. Жена взяла фамилию своего известного на весь мир мужа. Пара познакомилась, когда Николас путешествовал по родине будущей невесты.
- Гвен Стефани
Певица Гвен и ее звездный коллега Блейк Шелтон начали встречаться в 2015 году. 3 июля 2021 года они решили узаконить свои отношения. Для свадьбы влюбленные выбрали ранчо Блейка в Оклахоме (штат в США). Они пригласили на церемонию только самых родных, а обетами обменялись в часовне, которую Шелтон построил специально для этого.
- Даша Хлыстун
Украинская модель, которая сотрудничала с брендами Dior, Stella McCartney, Givenchy, Versace и Valentino, 8 июля 2021 года вышла замуж. Ее супругом стал герой 10 сезона шоу "Холостяк" – пилот Максим Михайлюк. Пышной церемонии не было.
Пара ехала в ЗАГС, чтобы зарегистрировать рождение их ребенка Арианы, но оказалось, что мужчина тайно договорился о росписи. Он купил обручальные кольца в ювелирном доме "Tiffany & Co". На свадебных фото Даша одета в короткое белое платье, без макияжа и прически, ведь даже не догадывалась о сюрпризе любимого.
Ранее OBOZREVATEL писал:
об украинских звездах, вышедших замуж за иностранцев;
о знаменитостях которые в возрасте 40+ ни разу не женились;
о свадебных трендах в 2021 году.