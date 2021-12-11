Свадьбы звезд-2021: кто из знаменитостей узаконил свои отношения в этом году. Фото

Свадьба в 2021 году для многих звездных пар стала долгожданной, поскольку им пришлось из-за карантина переносить церемонию. За это время у них было больше времени, чтобы убедиться в искренности чувств, в готовности к новому этапу в жизни и для подготовки роскошного празднования.

Узнайте в материале OBOZREVATEL о том, какие знаменитости поженились в 2021 году.

Тарас Цымбалюк

Украинский актер Тарас Цымбалюк и визажистка Тина Антоненко сыграли свадьбу 3 июля 2021 года. Для празднования они выбрали Карпаты и пригласили самых родных. Трогательная церемония проходила на фоне арки, украшенной живыми цветами. Застолье было под открытым небом с роскошными декорациями. Тина после свадьбы взяла фамилию своего мужа.

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Лили Коллинз

Звезда сериала "Эмили в Париже" Лили стала женой 4 сентября 2021 года. Ее избранник – писатель и режиссер Чарли Макдауэлл. Спустя несколько дней после торжественной церемонии актриса опубликовала на странице в Instagram снимки со своим мужем на фоне леса и водопада. Коллинз выбрала для этой фотосессии изысканное платье от Ralph Lauren.

Пэрис Хилтон

11 ноября 2021 года американская киноактриса Пэрис Хилтон вышла замуж за бизнесмена Картера Реума. Для проведения свадьбы пара выбрала частное имение в Лос-Анджелесе. Празднование длилось три дня. Среди приглашенных гостей было немало звезд: лучшая подруга Пэрис – Ким Кардашьян, а также певицы Лили Понс, Деми Ловато и Билли Айдол.

Моргенштерн

31 августа эпатажный рэпер Моргенштерн женился на российской блоггерше Диларе Зинатуллине. Это была не просто свадьба, а настоящий перформанс в стиле 90-х. Скандальная телеведущая Ксения Собчак была в роли тамады, а на сцене выступал Артур Пирожков (Александр Ревва). Пара, переодевшись, удивила гостей свадьбы необычными для молодожен нарядами – рэпер надел платье, а его избранница – костюм.

Даша Легейда

Звезда сериала "Крепостная" Легейда в конце августа стала женой украинского актера Дмитрия Совы. Они организовали праздничную церемонию на берегу Днепра в Киеве. На свадьбу пригласили 110 родственников и друзей. На этом мероприятии актриса Ксения Мишина поймала букет невесты.

Кстати, пара познакомилась 10 октября 2020 года, – и спустя несколько недель Дмитрий предложил Даше жить вместе.

Антон Савлепов

Экс-участник "Quest Pistols" и лидер группы "Агонь" Антон Савлепов летом 2021 года узаконил отношения с актрисой и юмористкой Ириной Горбачевой. Пара не захотела организовывать роскошное мероприятие, а на празднование пригласила только самых близких и родных людей. Свадьбу справили в Каппадокии (Турция).

24 ноября 2021 Антон и Ирина победили в номинации "Пара года" по версии российского журнала "ОК".

Китти Спенсер

30-летняя племянница принцессы Дианы в этом году вышла замуж за 62-летнего миллиардера Марка Льюиса. Торжественная церемония проходила на итальянской вилле Альдобрандини, недалеко от Рима. Во время свадьбы невеста 5 раз меняла платья, каждое из которых от итальянского бренда "Dolce & Gabbana".

Ариана Гранде

15 мая 2021 года Ариана официально стала супругой агента по недвижимости Далтона Гомеса. Свадьбу сыграли в закрытом формате. Певица для самого важного дня в жизни выбрала платье от Vera Wang, дизайн которого разработан в стиле 60-х.

Алина Астровская

Экс-солистка группы "REAL O" и телеведущая Астровская 1 февраля вышла замуж за российского певца и ведущего Антона Лаврентьева. Для церемонии Алина выбрала изысканное платье с длинным шлейфом, но не надевала фату. 18 ноября звезда опубликовала на своей странице в Instagram фото с округлым животиком – так пара сообщила фанатам о том, что скоро в их семье будет пополнение.

Памела Андерсон

В начале января 2021 года звезда фильма "Спасатели Малибу" уже в шестой раз вышла замуж. На этот раз избранником 54-летней актрисы стал ее телохранитель Дэн Хайхерст, младше Памелы на 13 лет. Пара справила свадьбу возле канадского города Ванкувер, в загородном доме Андерсон.

Николас Кейдж

16 февраля 2021 года 57-летний актер Кейдж в пятый раз женился. Его супругой стала японка Рико Шибата. Свадебная церемония прошла в Лас-Вегасе. Жена взяла фамилию своего известного на весь мир мужа. Пара познакомилась, когда Николас путешествовал по родине будущей невесты.

Гвен Стефани

Певица Гвен и ее звездный коллега Блейк Шелтон начали встречаться в 2015 году. 3 июля 2021 года они решили узаконить свои отношения. Для свадьбы влюбленные выбрали ранчо Блейка в Оклахоме (штат в США). Они пригласили на церемонию только самых родных, а обетами обменялись в часовне, которую Шелтон построил специально для этого.

Даша Хлыстун

Украинская модель, которая сотрудничала с брендами Dior, Stella McCartney, Givenchy, Versace и Valentino, 8 июля 2021 года вышла замуж. Ее супругом стал герой 10 сезона шоу "Холостяк" – пилот Максим Михайлюк. Пышной церемонии не было.

Пара ехала в ЗАГС, чтобы зарегистрировать рождение их ребенка Арианы, но оказалось, что мужчина тайно договорился о росписи. Он купил обручальные кольца в ювелирном доме "Tiffany & Co". На свадебных фото Даша одета в короткое белое платье, без макияжа и прически, ведь даже не догадывалась о сюрпризе любимого.

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