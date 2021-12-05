10 звезд, которые уже начали готовиться к Новому году. Фото и видео

До новогодних праздников почти еще месяц, но многие знаменитости уже приготовились к празднованию. Они еще в конце ноября украсили дом, устроили праздничные фотосессии и выпустили тематические песни.

Кроме того, звезды поделились своими особенными традициями для создания праздничного настроения. Например, Ольга Фреймут присылает благодарственные письма своим близким. OBOZREVATEL рассказывает, как наши и зарубежные селебрити готовятся к наступающему Новому году.

Ольга Фреймут

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Украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала своим фолловерам в Instagram, что перед Новым годом посылает благодарственные письма родным, друзьям и коллегам. Звезда благодарит близких за радостные события и эмоции, подаренные ей на протяжении года.

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая

Звездные ведущие Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов начали готовиться к Новому году еще в ноябре. Они сняли новогодние выпуски телешоу, которые выйдут на экраны только через месяц. Горбунов отметил, что такие съемки вдохновляют и создают праздничное настроение.

Бритни Спирс

Певица Бритни Спирс украсила свой дом к Рождеству даже раньше своего дня рождения (2 декабря). Спирс опубликовала видео, где позировала на камеру в эпатажных образах на фоне наряженной елки. Звезда поделилась, что в канун новогодних праздников обожает пить какао.

Лилия Ребрик

Телеведущая Лилия Ребрик устроила новогоднюю фотосессию. Звезда шоу "Танцуют все" позировала с мужем и дочерьми. Семейство нарядилось в одинаковые свитера фиолетового цвета. Лилия отметила, что их семья обожает общие фотосеты, они вместе придумывают образы, макияж и стилистику съемки.

Кьяра Ферраньи

Модель и блогер Кьяра Ферраньи вместе с семьей подготовилась к зимним праздникам. Она украсила новогодними атрибутами свой дом. Звезда с сыном и мужем показала в Instagram, как готовит имбирное печенье. Также Кьяра сама смастерила рождественский съедобный домик.

Группа MOZGI

Украинская группа MOZGI выпустила зажигательный новогодний хит "ZAVTRA". Потап в шапке Деда Мороза с другими исполнителями представил песню в финале шоу "Танці з зірками". Трек уже стал мегапопулярным в TikTok.

Мэрайя Кэри

Певица Мэрайя Кэри подготовилась к зимним праздникам. Она поделилась с поклонниками в Instagram атмосферным снимком с питомцем. Звезда позировала на фоне камина и украшенной елки.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов

Балерина Екатерина Кухар и артист балета Александр Стоянов показали первый новогодний спектакль "Щелкунчик" 29 ноября в Житомире. Балет пробудил у поклонников новогоднее настроение.

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