10 звезд, которые уже начали готовиться к Новому году. Фото и видео
До новогодних праздников почти еще месяц, но многие знаменитости уже приготовились к празднованию. Они еще в конце ноября украсили дом, устроили праздничные фотосессии и выпустили тематические песни.
Кроме того, звезды поделились своими особенными традициями для создания праздничного настроения. Например, Ольга Фреймут присылает благодарственные письма своим близким. OBOZREVATEL рассказывает, как наши и зарубежные селебрити готовятся к наступающему Новому году.
Ольга Фреймут
Украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала своим фолловерам в Instagram, что перед Новым годом посылает благодарственные письма родным, друзьям и коллегам. Звезда благодарит близких за радостные события и эмоции, подаренные ей на протяжении года.
Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая
Звездные ведущие Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов начали готовиться к Новому году еще в ноябре. Они сняли новогодние выпуски телешоу, которые выйдут на экраны только через месяц. Горбунов отметил, что такие съемки вдохновляют и создают праздничное настроение.
Бритни Спирс
Певица Бритни Спирс украсила свой дом к Рождеству даже раньше своего дня рождения (2 декабря). Спирс опубликовала видео, где позировала на камеру в эпатажных образах на фоне наряженной елки. Звезда поделилась, что в канун новогодних праздников обожает пить какао.
Лилия Ребрик
Телеведущая Лилия Ребрик устроила новогоднюю фотосессию. Звезда шоу "Танцуют все" позировала с мужем и дочерьми. Семейство нарядилось в одинаковые свитера фиолетового цвета. Лилия отметила, что их семья обожает общие фотосеты, они вместе придумывают образы, макияж и стилистику съемки.
Кьяра Ферраньи
Модель и блогер Кьяра Ферраньи вместе с семьей подготовилась к зимним праздникам. Она украсила новогодними атрибутами свой дом. Звезда с сыном и мужем показала в Instagram, как готовит имбирное печенье. Также Кьяра сама смастерила рождественский съедобный домик.
Группа MOZGI
Украинская группа MOZGI выпустила зажигательный новогодний хит "ZAVTRA". Потап в шапке Деда Мороза с другими исполнителями представил песню в финале шоу "Танці з зірками". Трек уже стал мегапопулярным в TikTok.
Мэрайя Кэри
Певица Мэрайя Кэри подготовилась к зимним праздникам. Она поделилась с поклонниками в Instagram атмосферным снимком с питомцем. Звезда позировала на фоне камина и украшенной елки.
Екатерина Кухар и Александр Стоянов
Балерина Екатерина Кухар и артист балета Александр Стоянов показали первый новогодний спектакль "Щелкунчик" 29 ноября в Житомире. Балет пробудил у поклонников новогоднее настроение.
Ранее OBOZREVATEL писал:
Андре Тан рассказал, в чем праздновать Новый год-2022. Дизайнер также показал, какие наряды не стоит надевать.
как украсить дом к новогодним праздникам. Декоратор интерьера рассказала, как правильно выбрать елку и обновить праздничный декор.
какой маникюр сделать в Новый год. Лучшие идеи nail-дизайна для любой длины были опубликовали в сети.