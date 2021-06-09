5 образов звезд, которые полностью испортило нижнее белье. Фото

Часто красивое нижнее белье придает уверенности больше, чем платье, надетое поверх него. Однако некоторые селебрити слишком буквально воспринимают это правило и привлекают к себе внимание яркими бра и трусами, которые выбиваются из образа.

А звездные стилисты порой попадают впросак, сделав ставку на яркий акцент и не взяв в расчет размер наряда. OBOZREVATEL решил вспомнить самые громкие бельевые провалы всемирно известных знаменитостей.

1. Гвен Стефани

Гвен Стефани славится своей манерой одеваться необычно и стильно. Но даже и ее образы могут стать полным модным провалом из-за одного лишь неправильно подобранного бра. Так, на одной из красных дорожек певица появилась в полупрозрачном платье, сквозь которое было хорошо видно черное белье. При этом, ее платье совершенно не подразумевало наличие нижнего белья.

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2. Роузи Хантингтон-Уайтли

Сегодня Роузи – одна из самых стильных супермоделей современности. Но, как и многие подиумные красотки, она начинала свой путь с провалов. К примеру, в 2010 году юная модель засветилась на публичном мероприятии в Лондоне, надев красное длинное платье с прозрачным верхом от Saint Laurent. Вместо красивого и чарующего декольте она показала всему миру черный лифчик.

3. Джиллиан Андерсон

На одной из вечеринок по случаю премии "Оскар" звезда "Секретных материалов" Джиллиан Андерсон была в черном обтягивающем платье с открытой спиной. Образ был бы утонченным, если бы его не сдали пошлым выглядывающие стринги. Трусы настолько выделялись, что приковали к себе все внимание СМИ, и Джиллиан стала главной "модницей" вечеринки.

4. Селена Гомес

Американская певица Селена Гомес не раз попадала в конфуз из-за своего белья. Еще во время начала своей карьеры она была так озабочена лишним весом, что даже под самые короткие мини надевала корректирующее белье.

Уже поправившись, Селена начала носить более закрытые и приличные наряды, однако белье так и не научилась подбирать правильно. Так, папарацци сфотографировали ее в прозрачном розовом свитере и черным контрастным нижним бра.

5. Кристен Стюарт

По снимкам папарацци давно понятно, что Кристен Стюарт не сильно озабочена своим внешним видом. Если она может позволить себе выйти на красную дорожку босиком, то нет ничего удивительного, если актриса выходит на люди в растянутых свитерах, заношенных футболках и старых трениках.

Одним из самых шокирующих ее образов был на прогулке по Лос-Анджелесу. Тогда фотографы застали Кристен в очень коротких шортах, из-под которых виднелись трусы Calvin Klein вдвое больше самих шорт.

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