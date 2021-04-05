Лучшие образы звезд на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров. Фото

В ночь на 5 апреля состоялась 27-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США за заслуги в области кинематографа и телевидения. И хоть мероприятие прошло в цифровом формате, это не помешало знаменитостям продемонстрировать яркие образы для красной дорожки.

Американская актриса и политическая активистка Керри Вашингтон выбрала для особого случая элегантный наряд с глубоким вырезом на ноге.

Австралийско-американская актриса кино и телевидения Николь Кидман примерила в длинное платье, которое было декорировано красивыми цветами из бисера.

Британская певица и актриса Синтия Эриво позировала в нежно-розовом наряде, который выгодно подчеркнул грудь.

А вот канадский актер, сценарист, продюсер и режиссер Дэн Леви выбрал для церемонии классический костюм молочного оттенка, дополнив образ стильными солнцезащитными очками.

Американо-британо-аргентинская актриса и модель Аня Тейлор-Джой была в платье с открытыми плечами и с соблазнительным вырезом на ноге. Она дополнила образ босоножками на высоком каблуке.

Английская актриса Эмма Коррин появилась в брендовом наряде, скомбинировав его с грубыми ботинками.

Американо-британская актриса театра, кино и телевидения Джиллиан Андерсон выбрала эффектное красное платье, которое подчеркнуло зону декольте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США прошла ежегодная 63 церемония награждения музыкальной премии Грэмми, где звезды удивляли своими яркими "луками". Однако, красная дорожка запомнилась и другими странными и довольно необычными образами.