Как выглядели свадебные платья в 1960-х: фото модных образов звезд

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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Винтажные свадебные платья вновь стали популярными

Винтажные платья стали одним из главных трендов 2021 года. Период 1960-х был переломным в мире моды, ведь именно тогда женщины начали вносить изменения в классический свадебный стиль. Модели тех времен выглядели ярко, дерзко и нестандартно.

OBOZREVATEL собрал образы известных невест, которые получили популярность в 1960-х. Эти платья прекрасно впишутся в гардероб современной леди.

Французская актриса Брижит Бардо вместо кружевного платья выбрала скромный хлопковый наряд. Нежная розово-белая клетка подчеркнула природную красоту модели.

Свадебное платье Брижит Бардо на пике актуальности этим летом.
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Жена музыканта Мика Джаггера – Бьянка на своей свадьбе была в очень смелом наряде: юбка макси и белый смокинг на одну пуговицу с очень смелым декольте.

Наряд Бьянки навсегда вошел в историю свадебной моды.

Свадьба американской актрисы Ракель Уэлч и продюсера Патрика Кертиса проходила в Париже. Короткое вязаное платье выглядело очень смело в стиле 60-х.

Ракель Уэлч и Патрик Кертис поженились в 1967 году.

На свою вторую свадьбу кинозвезда Одри Хепберн надела короткое розовое платье в форме трапеции.

Одри Хепберн до сих пор является иконой стиля и ассоциируется с образом женственности.

Серж Генсбур и Джейн Биркин устроили свадебную фотосессию. Джейн надела облегающее платье и украсила голову венком из живых цветов.

У самой красивой пары Франции Сержа Генсбура и Джейн Биркин были страстные отношения.

Невеста Шэрон Тейт надела белое мини платье на свадьбу с режиссером Романом Полански.

Шэрон Тейт и Роман Полански поженились в Лондоне в 1968 году.

Йоко Оно и Джон Леннон сыграли свадьбу в 1969 году за пол часа и сразу же на вертолете отправились в медовый отпуск.

Йоко Оно была в белой футболке, юбке, шляпе и больших очках.

Джейн Фонда выходила замуж в сдержанном коротком платье, которое стало трендом той эпохи.

Джейн Фонда и Роже Вадим поженились в 1965 году.

Актриса Миа Фэрроу в 21 год вышла замуж за Фрэнка Синатру, ему на тот момент было 50 лет. Замужество принесло будущей актрисе славу.

Свадебный образ Мии Фэрроу отражал моду 60-х.

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