Как выглядели свадебные платья в 1960-х: фото модных образов звезд

Винтажные платья стали одним из главных трендов 2021 года. Период 1960-х был переломным в мире моды, ведь именно тогда женщины начали вносить изменения в классический свадебный стиль. Модели тех времен выглядели ярко, дерзко и нестандартно.

OBOZREVATEL собрал образы известных невест, которые получили популярность в 1960-х. Эти платья прекрасно впишутся в гардероб современной леди.

Французская актриса Брижит Бардо вместо кружевного платья выбрала скромный хлопковый наряд. Нежная розово-белая клетка подчеркнула природную красоту модели.

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Жена музыканта Мика Джаггера – Бьянка на своей свадьбе была в очень смелом наряде: юбка макси и белый смокинг на одну пуговицу с очень смелым декольте.

Свадьба американской актрисы Ракель Уэлч и продюсера Патрика Кертиса проходила в Париже. Короткое вязаное платье выглядело очень смело в стиле 60-х.

На свою вторую свадьбу кинозвезда Одри Хепберн надела короткое розовое платье в форме трапеции.

Серж Генсбур и Джейн Биркин устроили свадебную фотосессию. Джейн надела облегающее платье и украсила голову венком из живых цветов.

Невеста Шэрон Тейт надела белое мини платье на свадьбу с режиссером Романом Полански.

Йоко Оно и Джон Леннон сыграли свадьбу в 1969 году за пол часа и сразу же на вертолете отправились в медовый отпуск.

Джейн Фонда выходила замуж в сдержанном коротком платье, которое стало трендом той эпохи.

Актриса Миа Фэрроу в 21 год вышла замуж за Фрэнка Синатру, ему на тот момент было 50 лет. Замужество принесло будущей актрисе славу.

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