Стилист рассказала, какие вещи прибавляют возраст: что носить женщинам 40+. Эксклюзив

Каждая женщина хотела бы казаться немного младше своего возраста по паспорту. Для этого одни экспериментируют с образом, носят мини и яркие наряды, чтобы отвлечь внимание от появившихся морщинок.

А другие, наоборот, отдают предпочтение невзрачной балахонистой одежде, которая также может состарить даже на пару десятков лет. Где находится золотая середина и как на самом деле можно скрыть свой возраст с помощью одежды – читайте в эксклюзивном материале OBOZREVATEL со стилистом Кристиной Алексейчук.

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"Женщинам среднего возраста нужно хорошо знать свою фигуру и учитывать все изменения тела. Это значит, если твои руки далеко не в хорошей форме, не стоит их открыть с помощью блуз и топов. То же самое касается зоны декольте", – начала модный эксперт.

По ее словам, не стоит равняться на Мадонну, которая в свои 63 года носит колготки в сетку, декольте и длину мини. Все сценические образы звезд утрированы.

"И в жизни одежда, которую ты носишь должна быть прежде всего "по возрасту". В 40+ рано прятать себя в бабушкины балахоны. Подчеркивайте достоинства своей фигуры и корректируйте проблемные зоны", – советует стилист.

Кристина говорит, что нужно отдавать предпочтение удобному каблуку, а не тонким шпилькам, юбкам длинны миди, трикотажным нерастянутым платьям и шерстяным костюмам в холодную пору года.

Также можно экспериментировать с материалами. Женщинам среднего возраста отлично подойдут к лицу и благородный бархат, и легкий сатин.

Кроме того, вещи, которые плохо сидят на вашей фигуре, могут визуально прибавить вес. Стилист сказала, что к примеру, это может быть квадратное декольте. Оно сделает визуально толще девушку с широкой грудной клеткой, но сбалансирует образ девушки с узкими плечами, как и v-образный вырез.

Сделать из вас "бабушку" может любая вещь, поскольку тут дело не в вещах, а в актуальности кроя/модели/принта/материала.

"Тот же самый трикотаж мы можем носить, как в виде устарелого вязаного джемпера, так и в варианте объемного свитера или модного жилета. Но бывает, что и цвет не подходит к лицу, это уже про индивидуальные особенности человека", – подытожила эксперт.

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