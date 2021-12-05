Стилист назвала 10 самых стильных и соблазнительных вещей этой зимы. Эксклюзив

Зимние морозы уже на носу, но это не повод кутаться в бесформенные кофты и спортивные худи. Выглядеть стильно и соблазнительно можно даже в холода. Для этого стоит знать, какие вещи будут на пике популярности в ближайшие месяцы, а также, как их носить.

OBOZREVATEL вместе с профессиональным стилистом Кристиной Алексийчук рассказывают, что из модных тенденций нужно включить в свой гардероб зимой 2021-2022, чтобы выделяться из толпы и выглядеть как с обложки модного журнала.

Модный эксперт говорит, что в своих зимних аутфитах не может обойтись без таких вещей, как:

объемный жакет с добавлением шерсти (для многослойных образов и не только);

Видео дня

брюки свободного кроя из эко-кожи;

свитер (базовый или в полоску, у нее с модным сейчас воротником поло);

трикотажный костюм (у нее брючный, но, по ее словам, красиво смотрится и с юбкой);

белая рубашка как средний слой.

Кроме того, она отметила, что актуальными вариантами аксессуаров на зиму 21/22 будут не только привычные шапка/варежки/ шарф, но также разбавить лук можно модным стеганным рюкзаком и аккуратной сумочкой кросс-боди. Обувь выбирайте на платформе – именно такие варианты будут самыми стильными, а также теплыми.

"У каждого из нас свое понимание сексуальности и привлекательности. Для кого-то это –приталенный крой, топ с открытыми декольте или маленькое черное платье. Я же всегда советую выбирать один акцентный "сексуальный элемент в образ"", – отмечает Кристина.

Такими акцентами могут быть:

корсет (отлично смотрится вместе с брючным костюмом);

мини-юбка (желательно верх оставить объемным и закрытым);

платье комбинация (очень женственно подчеркивает фигуру);

различные боди, жилеты, топы;

чулки и перчатки.

OBOZREVATEL ранее писал: