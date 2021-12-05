Стилист назвала 10 самых стильных и соблазнительных вещей этой зимы. Эксклюзив
Зимние морозы уже на носу, но это не повод кутаться в бесформенные кофты и спортивные худи. Выглядеть стильно и соблазнительно можно даже в холода. Для этого стоит знать, какие вещи будут на пике популярности в ближайшие месяцы, а также, как их носить.
OBOZREVATEL вместе с профессиональным стилистом Кристиной Алексийчук рассказывают, что из модных тенденций нужно включить в свой гардероб зимой 2021-2022, чтобы выделяться из толпы и выглядеть как с обложки модного журнала.
Модный эксперт говорит, что в своих зимних аутфитах не может обойтись без таких вещей, как:
объемный жакет с добавлением шерсти (для многослойных образов и не только);
брюки свободного кроя из эко-кожи;
свитер (базовый или в полоску, у нее с модным сейчас воротником поло);
трикотажный костюм (у нее брючный, но, по ее словам, красиво смотрится и с юбкой);
белая рубашка как средний слой.
Кроме того, она отметила, что актуальными вариантами аксессуаров на зиму 21/22 будут не только привычные шапка/варежки/ шарф, но также разбавить лук можно модным стеганным рюкзаком и аккуратной сумочкой кросс-боди. Обувь выбирайте на платформе – именно такие варианты будут самыми стильными, а также теплыми.
"У каждого из нас свое понимание сексуальности и привлекательности. Для кого-то это –приталенный крой, топ с открытыми декольте или маленькое черное платье. Я же всегда советую выбирать один акцентный "сексуальный элемент в образ"", – отмечает Кристина.
Такими акцентами могут быть:
корсет (отлично смотрится вместе с брючным костюмом);
мини-юбка (желательно верх оставить объемным и закрытым);
платье комбинация (очень женственно подчеркивает фигуру);
различные боди, жилеты, топы;
чулки и перчатки.
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