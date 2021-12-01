Как создать капсулу одежды на все сезоны: полезные лайфхаки стилиста. Эксклюзив

Анастасия Польская
Мода
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Как создать капсулу одежды на все сезоны: полезные лайфхаки стилиста. Эксклюзив

Стилисты давно изобрели средство от извечной проблемы под названием "нечего надеть". Это капсульный гардероб, в который входят как базовая одежда, так и яркие акцентные вещи.

Модный инфлюенсер и стилист Кристина Алексейчук рассказала эксклюзивно для OBOZREVATEL, что делать, чтобы вещи сочетались между собой и как создать идеальную капсулу на каждый сезон.

"Для того, чтобы вещи хорошо сочетались между собой и утром не возникало вопроса "что сегодня надеть", я рекомендую под каждый сезон создавать отдельные капсулы", – отметила Кристина.

Она добавила, что в такой капсуле обязательно должны быть базовые вещи. К примеру, классические брюки прямого кроя, джинсы и футболки.

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В капсуле обязательно должны быть базовые вещи

"Это те вещи, которые служат основой образа. Выбирайте неяркие цвета, приглушенные – серый, белый, черный, коричневый", – отметила стилист.

Алексейчук говорит, что такие вещи нужно разбавить яркими вещами из разных тканей и фактур. Например, это могут быть принтованые вещи. Именно таким образом из базовых и акцентных вещей создается базовый капсульный гардероб.

Стилисты давно изобрели средство от извечной проблемы под названием "нечего надеть"

По количеству вещей – их должно быть столько, чтобы соответствовали вашим запросам. Для этого модный эксперт рекомендует сесть и ответить на такие вопросы:

  • Какой у вас образ жизни?

  • Куда вы ходите чаще всего?

  • Куда вам нужны вещи?

"Посмотрите, куда вы чаще всего ходите и соответственно, для таких походов вещей у вас должно быть больше в гардеробе. Если мы смотрим на свой гардероб более осознанно и задаем вопросы, тогда мы четче понимаем, какие вещи у нас есть и что нам нужно", – объясняет специалист.

Важным правилом и лайфхаком является смена одежды в своем основном гардеробе соответственно сезону. Кристина Алексейчук рассказывает, что если перед каждой сменой сезона перебирать свои вещи, то всегда найдется, что надеть.

Кристина Алексейчук рассказывает, что нужно перед каждой сменой сезона перебирать свои вещи
Как перебрать вещи в гардеробе

1. Оставьте на полочках в шкафу или на отдельной стойке только те вещи, которые вы будете носить в конкретный сезон, то есть "сезонные вещи".

2. Просмотрите, чтобы летние вещи не лежали рядом с зимними и наоборот. Это забивает пространство и создается видимость, что у нас полный шкаф вещей, а надеть почему-то нечего.

3. Из этих сезонных вещей формируйте образы.

4. Посмотрите, чего вам не хватает для полной капсулы, и отметьте, что необходимо еще докупить.

Удобно, когда летние вещи не лежат рядом с зимними и наоборот

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