Как создать капсулу одежды на все сезоны: полезные лайфхаки стилиста. Эксклюзив

Стилисты давно изобрели средство от извечной проблемы под названием "нечего надеть". Это капсульный гардероб, в который входят как базовая одежда, так и яркие акцентные вещи.

Модный инфлюенсер и стилист Кристина Алексейчук рассказала эксклюзивно для OBOZREVATEL, что делать, чтобы вещи сочетались между собой и как создать идеальную капсулу на каждый сезон.

"Для того, чтобы вещи хорошо сочетались между собой и утром не возникало вопроса "что сегодня надеть", я рекомендую под каждый сезон создавать отдельные капсулы", – отметила Кристина.

Она добавила, что в такой капсуле обязательно должны быть базовые вещи. К примеру, классические брюки прямого кроя, джинсы и футболки.

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"Это те вещи, которые служат основой образа. Выбирайте неяркие цвета, приглушенные – серый, белый, черный, коричневый", – отметила стилист.

Алексейчук говорит, что такие вещи нужно разбавить яркими вещами из разных тканей и фактур. Например, это могут быть принтованые вещи. Именно таким образом из базовых и акцентных вещей создается базовый капсульный гардероб.

По количеству вещей – их должно быть столько, чтобы соответствовали вашим запросам. Для этого модный эксперт рекомендует сесть и ответить на такие вопросы:

Какой у вас образ жизни?

Куда вы ходите чаще всего?

Куда вам нужны вещи?

"Посмотрите, куда вы чаще всего ходите и соответственно, для таких походов вещей у вас должно быть больше в гардеробе. Если мы смотрим на свой гардероб более осознанно и задаем вопросы, тогда мы четче понимаем, какие вещи у нас есть и что нам нужно", – объясняет специалист.

Важным правилом и лайфхаком является смена одежды в своем основном гардеробе соответственно сезону. Кристина Алексейчук рассказывает, что если перед каждой сменой сезона перебирать свои вещи, то всегда найдется, что надеть.

1. Оставьте на полочках в шкафу или на отдельной стойке только те вещи, которые вы будете носить в конкретный сезон, то есть "сезонные вещи".

2. Просмотрите, чтобы летние вещи не лежали рядом с зимними и наоборот. Это забивает пространство и создается видимость, что у нас полный шкаф вещей, а надеть почему-то нечего.

3. Из этих сезонных вещей формируйте образы.

4. Посмотрите, чего вам не хватает для полной капсулы, и отметьте, что необходимо еще докупить.

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