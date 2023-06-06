Плюс 5 сантиметров к росту: 5 моделей юбок, которые делают стройнее и выше

Хотите визуально стать выше? Для этого необязательно носить высокие каблуки. Достаточно знать о хитрых приёмах в одежде. Мы уже писали о фасонах шорт и моделях брюк, что создают иллюзию более длинных ног и корректируют фигуру.

Видео дня

Теперь поговорим о юбках, на которые следует обратить внимание. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Асимметрия

Ассиметричный подол был в трендах в нулевые, и снова возвращается в моду. Это может быть как юбка-плиссе, так и строгая модель. Советуем носить этот предмет гардероба с босоножками, мюлями, туфлями или лоферами на удобном каблуке.

2. Юбка с высоким разрезом

Разрез слегка обнажает ноги и создает дополнительную вертикаль в образе, благодаря чему визуально делает женщин выше. Такая модель будет уместна для свиданий или прогулок. Для офиса лучше выбирать варианты поскромнее.

3. Юбка с высокой посадкой

В 2023 году в трендах низкая посадка, однако она искажает пропорции фигуры и делает визуально ниже. Если вы хотите казаться выше, то выбирайте модели на высокой талии, которые удлиняют ноги и удачно подчеркивают бедра. Их можно стилизовать укороченными рубашками, кроп-топами, блузами или футболками.

4. Монохромный образ

Монохром – всегда удачный выбор. Однотонные вещи создают единую вертикаль, благодаря чему вытягивают силуэт. Это может быть костюм или предметы гардероба в одинаковых оттенках (легче всего комбинировать классические черные или белые цвета). Иногда девушки подбирают даже обувь и аксессуары в тон. Однако помните, что с помощью них можно добавить в образ яркие акценты.

5. Юбка-плиссе

Это одна из самых универсальных вещей в гардеробе. Ее можно комбинировать с рубашками, блузами, футболками, кроп-топами, боди или даже с джемперами. Плиссе добавляет к аутфиту вертикаль, благодаря чему вы получаете +3-5 сантиметров к росту.

Ранее OBOZREVATEL писал о бомберах, комбинезонах и других стильных вещах, которые вновь актуальны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!