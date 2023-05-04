Стильная и легкая альтернатива джинсам: 5 моделей брюк на лето, которые вы полюбите. Фото

В летнюю жару можно чувствовать себя комфортно не только в платьях, юбках или шортах, но и в брюках. Стоит только выбрать правильный крой и материал. Обратите внимание на модели свободного кроя из натуральных/полусинтетических и легких тканей (хлопок, лен, шелк, вискоза, поплин и т.п.).

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Рассказываем в материале OBOZREVATEL об удобных фасонах брюк для теплого сезона, которые будут еще долго оставаться актуальными. Эти образы вдохновят вас на собственные модные эксперименты.

1. Палаццо

Это широкие брюки с завышенной или стандартной линией талии, силуэт которых расширяется сразу же от пояса и продолжает оставаться прямым. Их лучше сочетать с рубашками и блузами свободного кроя, топами, с вещами с ровной линией плеча и обувью на невысоких каблуках.

2. Брюки-кюлоты

Эта модель прекрасно подходит как длинноногим, так и миниатюрным женщинам. Свободный крой кюлот не только корректирует фигуру, но и подчеркивает линию талии и бедра. Их можно надевать с топом, блузой, рубашкой или футболкой. Лучше всего создавать монохромные образы или в классической палитре без принтов.

3. Брюки-бананы

"Бананы" – брюки с завышенной талией и складками на поясе. Их советуем стилизовать недолгим силуэтным верхом, чтобы не утяжелять образ. С этим фасоном спортивная обувь будет смотреться неуместно. Лучше выбрать открытые туфли на небольшом каблуке, мюли или босоножки.

4. Классические брюки

Были, есть и будут актуальны. Они уместны для любого времени и для любой ситуации (для прогулок, свиданий, работы в офисе и т.п.). На лето лучше выбирать брюки из хлопка, льна, шелка, вискозы, поплина и т.д.

5. Джоггеры

Это модель свободного кроя с резинкой на поясе и манжетами на штанинах. Сначала их использовали исключительно для спорта, а именно – для бега трусцой (джоггинг). Сейчас их можно комбинировать как со спортивными, так и с casual-вещами.

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