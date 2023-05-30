90-е вернулись в моду: бомберы, комбинезоны и другие стильные вещи, которые снова актуальны

Мода циклическая. Прошло чуть больше 30 лет, а тренды 90-х вернулись. Массивные кожаные куртки, которые в свое время носили любители рок-музыки, или брюки карго, что были у любителей хип-хопа. Список можно продолжать бесконечно.

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Мы собрали подборку из 5 вещей из прошлого, которые сегодня сделают любой ваш образ эффектным. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Поло

Это рубашка с короткой застежкой, отложным воротником и короткими рукавами. Изготовляется из эластичной хлопковой ткани пике (трикотажное полотно). Чтобы внести в образ акценты, наденьте вместе с поло изящные аксессуары (тонкие браслеты или серьги с жемчугом).

2. Кожаный бомбер

Бомбер в 90-е плотно закрепился в трендах, и сейчас уверенно перекочевал в новый летний сезон (укороченные и удлиненные оверсайз варианты). Эта куртка прекрасно сочетается как с нежными платьями, так и с casual-футболками и джинсами. Важно, чтобы она имела минимум спортивных деталей.

3. Джинсовый комбинезон

В 90-е комбинезоны носили все: певцы, рэперы и fashion-иконы. Этот предмет гардероба стал популярен благодаря дениму, который не мнется и является одним из долговечных материалов. Советуем носить его с футболками свободного кроя, поло или даже с топами в нюдовой палитре.

4. Цветные леггинсы

В конце прошлого века о ярких леггинсах мечтала чуть ли не каждая девушка, а в современной моде они долго считались моветоном. Теперь же вернулись в тренды. Их можно стилизовать спортивным свитером, футболкой свободного кроя, пиджаком или рубашкой с топом. Обувь выбирайте с закрытым носком: кеды или кроссовки. Если не боитесь экспериментов – комбинируйте леггинсы с яркими цветами.

5. Джинсовая юбка миди или мидакси

Такая длина юбки очень вариативна. Ее можно носить со свитерами, футболками, рубашками, худи, кроп-топами, боди или oversize-пиджаками. Если хотите визуально вытянуть силуэт, выбирайте модели с разрезами или обувь на невысоких каблуках.

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