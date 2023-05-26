Иллюзия длинных ног: 5 фасонов шорт, которые вытягивают силуэт и корректируют фигуру

В жару шорты – стильная альтернатива брюкам или джинсам. Оптимальная их длина – до середины колен или немного выше. Слишком короткие лучше избегать. Также желательно выбирать модели свободного кроя из плотных материалов, чтобы не выглядеть пошло.

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Рассказываем, какие шорты создают иллюзию более длинных ног и корректируют фигуру. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Джинсовые шорты

Шорты из денима – модель, которая всегда в трендах. Стоит только выбрать правильный фасон. Обратите внимание на изделия свободного кроя в синем, черном, нежно-голубом или белом цвете, в которые можно заправить oversize-футболки и рубашки.

2. Бермуды

Если в вашем офисе нет дресс-кода, то в бермудах можно прийти на работу или бизнес-встречу. Стилизуйте их кожаным ремнем, рубашкой свободного кроя и удлиненным пиджаком. Так ваш образ будет презентабельным и деловым. Обувь к таким шортам желательно подбирать на каблуке: туфли, босоножки, лоферы или мюли.

3. Льняные шорты

Выбирайте изделие в темно-коричневом цвете, черном, синем или хаки. Так почти не будут заметны складки на ткани. Со льняными шортами отлично сочетаются трикотажные и шелковые топы, льняные рубашки и блузки. Завершить образ можно соломенной сумкой и на талии шелковым платком (вместо пояса).

4. Юбка-шорты

Выбирайте модели мини или миди на высокой посадке. Так юбка-шорты не будет расширять линию бедер. Она органично комбинируется с блузами, однотонными рубашками, поло и хлопчатобумажными пуловерами.

5. Костюмные шорты

Шорты из костюмной ткани удачно вписываются в любой гардероб, поскольку отлично подходят как для работы, так и для прогулок. Лучше всего приобрести костюм тройку с жилетом, чтобы экспериментировать с разными аутфитами.

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