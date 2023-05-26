Иллюзия длинных ног: 5 фасонов шорт, которые вытягивают силуэт и корректируют фигуру
В жару шорты – стильная альтернатива брюкам или джинсам. Оптимальная их длина – до середины колен или немного выше. Слишком короткие лучше избегать. Также желательно выбирать модели свободного кроя из плотных материалов, чтобы не выглядеть пошло.
Рассказываем, какие шорты создают иллюзию более длинных ног и корректируют фигуру. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.
1. Джинсовые шорты
Шорты из денима – модель, которая всегда в трендах. Стоит только выбрать правильный фасон. Обратите внимание на изделия свободного кроя в синем, черном, нежно-голубом или белом цвете, в которые можно заправить oversize-футболки и рубашки.
2. Бермуды
Если в вашем офисе нет дресс-кода, то в бермудах можно прийти на работу или бизнес-встречу. Стилизуйте их кожаным ремнем, рубашкой свободного кроя и удлиненным пиджаком. Так ваш образ будет презентабельным и деловым. Обувь к таким шортам желательно подбирать на каблуке: туфли, босоножки, лоферы или мюли.
3. Льняные шорты
Выбирайте изделие в темно-коричневом цвете, черном, синем или хаки. Так почти не будут заметны складки на ткани. Со льняными шортами отлично сочетаются трикотажные и шелковые топы, льняные рубашки и блузки. Завершить образ можно соломенной сумкой и на талии шелковым платком (вместо пояса).
4. Юбка-шорты
Выбирайте модели мини или миди на высокой посадке. Так юбка-шорты не будет расширять линию бедер. Она органично комбинируется с блузами, однотонными рубашками, поло и хлопчатобумажными пуловерами.
5. Костюмные шорты
Шорты из костюмной ткани удачно вписываются в любой гардероб, поскольку отлично подходят как для работы, так и для прогулок. Лучше всего приобрести костюм тройку с жилетом, чтобы экспериментировать с разными аутфитами.
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