Платье от украинского бренда и откровенные наряды: самые яркие образы ''красной'' дорожки ''Оскара''

В ночь на 13 марта мировые кинозвезды прошлись по "красной" дорожке церемонии награждения премии "Оскар", которую в этом году заменили на бежевый ковер. Артисты подобрали яркие образы, среди которых было и платье украинского бренда.

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Знаменитости выбрали наряды с пышной юбкой, длинным шлейфом, глубоким декольте и другими роскошными элементами, подчеркивающими их красоту. OBOZREVATEL решил показать наиболее удачные образы прошедшего "Оскара" (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Малайзийская актриса и танцовщица китайского происхождения Мишель Йео, сыгравшая главную роль в фильме "Все везде и сразу" и получившая "Оскар" за лучшую женскую роль, пришла на церемонию в роскошном белом платье от Dior. Простой силуэт только подчеркнул ее утонченность.

В платье от украинского бренда Lever Couture появилась нигерийская певица Tems. Ранее его на себе демонстрировали Тина Кароль и британская актриса Уоллис Дэй.

"В этом году я вступаю в новую эру… И как только я увидела это платье Lever Couture, то подумала, что это настоящее произведение искусства. Я влюблена во все дизайны Леси Верлингьери, и для меня настоящая честь быть в таком наряде на моей первой номинации на "Оскар", – объяснила свой выбор исполнительница саундтрека к фильму "Черная пантера: Ваканда навсегда".

Американская актриса Джессика Честейн вышла к папарацци в вечернем образе от Gucci. Ее наряд состоял из двух слоев – бархатного черного штейфа и блестящего платья.

Беременная певица Рианна не стала прятать живот, а наоборот – подчеркнула его облегающим платьем с кожаным топом и длинным шлейфом.

Модель Кара Делевинь выбрала для престижной церемонии пышное платье от Elie Saab в красном цвете. Глубокий вырез открыл ее стройные ноги, а массивный бант подчеркнул хрупкие плечи.

Ранее OBOZREVATEL писал о победителях премии "Оскар". Также мы писали, что за всю историю "Оскара" пять культурных деятелей из Украины получали заветную статуэтку, чем прославили свою родину на мировой арене. О них узнаете по ссылке.

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