Гордость Украины: кто из украинцев получил престижную награду ''Оскар''

Украинцы не раз удостаивались самой выдающейся награды в киноиндустрии "Оскар". В частности, 5 культурных деятелей из Украины получили заветную статуэтку, чем прославили свою родину на мировой арене.

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Их имена навсегда останутся в истории нашей страны. OBOZREVATEL решил вспомнить, кого отметила Академия кинематографических искусств и наук (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Анатолий Кокуш

Анатолия Кокуша можно назвать легендой в области инженерного конструирования. Благодаря его достижениям была снята культовая сцена "Титаника", где главные герои стояли на носу корабля. Кокуш создал конструкцию, позволяющую камере плавно вращаться на 360 градусов и снимать в сложных условиях.

Украинец в 2006 году получил две награды "Оскар" – за операторский кран с панорамной головкой и краны серии "Каскад".

Варвара Каринская

Дизайнер Варвара Каринская была любимицей Голливуда. Ее костюмы поражали и вдохновляли создателей фильмов, которые с удовольствием приглашали ее создать для их героев одежду. До 40 лет модельер жила в Харькове, а впоследствии переехала в США.

Она получила "Оскар" в 1948 году за дизайн костюмов для фильма "Жанна д'Арк". В тот момент украинке было 62 года.

Джек Пеланс

За лучшую роль второго плана в фильме "Городские пижоны" в 1992 году был награжден 72-летний актер Джек Палас, родом из Украины. В своей речи артист напомнил, что его настоящее имя Владимир Палагнюк.

Квитк Цисык

Хотя всемирно известная певица Квитка Цисык и родилась в Америке, она никогда не скрывала своей украинской национальности. Родители исполнительницы эмигрировали из Украины, но с детства научили ее языку и рассказывали о культуре.

На пике карьеры Цисык исполнила саундтрек к фильму "Ты – свет моей жизни". Песня в 1978 году получила "Оскар", но был нюанс. Награду дали другой певице – Дебби Бун, полностью скопировавшей манеру исполнения Цисык. Дело в том, что отец Бун дружил с режиссером ленты, а также был обижен на Квитку, поэтому приложил максимум усилий, чтобы награду забрала другая артистка.

Евгений Мамут

Многие украинцы смотрели фильм "Хищник" с Арнольдом Шварценеггером, однако мало кто знает, что за спецэффекты в ленте харьковчанин Евгений Мамут получил "Оскар" в 1988 году. В возрасте 36 лет он переехал в Америку, где начал работать над спецэффектами для "Леди-ястреб", "Грязных танцев", "Матрицы" и т.д.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Академия кинематографических искусств и наук объявила претендентов на престижную премию "Оскар". Церемония награждения состоится 13 марта этого года, и на ней сразится за победу лента украинского производства.

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