Повторила образ Тины Кароль: британская актриса Уоллис Дэй появилась на красной дорожке BAFTA в платье от украинского бренда

19 февраля в Лондоне прошла церемония вручения престижной кинопремии BAFTA. Знаменитости со всего мира блистали на красной дорожке в роскошных нарядах. Так, популярная британская актриса Уоллис Дэй решила выбрать для выхода в свет платье от известного украинского бренда, который регулярно надевают мировые звезды, Lever Couture.

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Структурированное платье дымчатого оттенка отлично подчеркнуло фигуру 28-летней актрисы. OBOZREVATEL собрал снимки Дэй с красной дорожки.

Дизайнер из Украины Леся Верлингьери создала платье путем наслоения лент из полупрозрачной сетки, что создавало определенный "полуголый" эффект.

Высокие вырезы сделали яркий акцент на стройных ногах кинозвезды, а глубокое декольте добавило образу элегантности.

Нижняя часть платья – это те самые ленты, которые свободно падают вниз шлейфом.

Образ звезда сериалов "Бэтвумен", "Криптон" и фильма "Бесконечность" дополнила полупрозрачными туфлями-лодочками.

Примечательно, что Уоллис Дэй по факту повторила образ украинской певицы Тины Кароль. Дело в том, что артистка стала лицом коллекции Leleka, в которой и было представлено платье. Оно впервые увидело мир осенью 2022 года на Токийской неделе моды. В коллекции дизайнер сочетала передовые технологии, в частности технологию 3D-принтинга с традиционным дизайном, вдохновляясь сочетанием украинской и японской культур.

Ранее OBOZREVATEL писал, что королева Нидерландов Максима во время официального визита на Карибы надела вышиванку от украинского бренда. Платье расшито украинским аутентичным орнаментом по всей длине. Рукава дополнены кистями, а подол – вышитыми клиньями

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