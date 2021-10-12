Самые необычные аксессуары-2022, которые диктует высокая мода. Фото

Ведущие мировые дизайнеры на модных показах весна-лето-2022 продемонстрировали множество необычных аксессуаров. Смелые детали, как чепчики с оборками от Richard Quinn или босоножки с нетипичным дизайном от Loewe, вероятно, зададут тренд на оригинальность в следующем сезоне.

Журнал Vogue.ua собрал девять самых необычных аксессуаров, которые были представлены на подиумах (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Givenchy X Josh Smith

Отличительной чертой показа этого бренда стали экспериментальные сумки. Они были выполнены в виде продуктовых картонных коробок-муфт, канистр с бензином, баскетбольных мячей и даже тыкв с глазами и улыбкой. Многие стилисты назвали такие аксессуары настоящими предметами искусства.

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Loewe

Модели вышли на публику в необычных туфлях. Обувь украшали треснувшие яйца на каблуках, куски мыла, баночки лака для ногтей и нежные розы.

Chet Lo

Публику удивили не только красочные купальники, но и дизайнерские сумки из фирменной "колючей" трикотажной ткани. Особенностью аксессуаров была морская тематика и украшения, получившие форму морских существ.

Burberry

Этот бренд пошел на откровенный эксперимент, использовав накладные силиконовые уши. Они были выполнены реалистично, а материал напоминал человеческую кожу.

Botter

В коллекции под названием "Глобальное предупреждение" появились тематические аксессуары, напомнившие о проблемах экологии. Среди них – маски для подводного плавания и шляпы-зонтики.

Moschino

Нежная коллекция пыталась передать ощущение детской наивности. Ключевой мотив – ягненок из американской детской песни 19 века Mary Had a Little Lamb, который был воплощен в виде сумочки.

Richard Quinn

Обычно дизайнер Ричард Куинн использует много латекса, но в новом показе он немного отошел от своего обычного стиля. Модели показали немало украшений и аксессуаров, в том числе "волнистые" чепчики Little Bo Peep.

Simone Rocha

Украшения от этого бренда были действительно экстравагантными – на колье из жемчуга и серьгах были подвешены фарфоровые молочные зубки.

Schiaparelli

Интересно, но этот бренд также использовал шляпы-зонтики, правда, обыграв такие головные уборы иначе – в тандеме с брошами и дизайнерскими серьгами, обрамляющими лицо.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сезоне осень-зима 2021/2022 актуальными будут необычные сапоги с эффектом металлик. Как заявляют стилисты, сейчас оттенки золота и серебра – главный лидер среди обувных трендов.