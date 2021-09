Сериалы-победители 'Эмми-2021': что посмотреть вечером. Трейлеры и описание

В ночь на 20 сентября в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения "Эмми" – одной из самых престижных телепремий в мире.

Статуэтку Эмми в виде крылатой женщины с атомом в руках получили лучшие сериалы, вышедшие в промежуток времени от 1 июня 2020-го по 31 мая 2021 года, а также лучшие актеры, сыгравшие главные и второстепенные роли.

OBOZREVATEL сделал подборку лучших сериалов по версии Эмми, которые скрасят не один осенний вечер.

1. Корона

О чем сериал: о правлении королевы Елизаветы II и о жизни при дворе других монарших особ Великобритании.

Где смотреть: Netflix.

Лучшим драматическим сериалом этого года стала "Корона" от Netflix. Он забрал все награды в своей категории – все 7 статуэток. Актеры "Короны" Джош О'Коннор и Оливия Колман стали лучшими артистами за роли принца Чарльза и королевы Елизаветы II, а статуэтку лучшей актрисы второго плана получила Джиллиан Андерсон. Она исполнила в сериале роль Маргарет Тэтчер. Кроме того, Джессика Хоббс забрала статуэтку в категории "Лучший режиссер драматического сериала".

Сериал рассказывает о жизни королевской семьи Великобритании, начиная с конца 1940-х годов. Он нравится зрителям благодаря неповторимой атмосфере, шикарным нарядам и профессиональной игре актеров.

Всего "Корона получила" 11 наград в различных номинациях.

2. Ход королевы

О чем сериал: о сироте из США, которая увлеклась шахматами и в итоге стала одним из сильнейших игроков мира.

Где смотреть: Netflix.

Экранизация одноименного романа 1983 года американского писателя Уолтера Тевиса про гениальную шахматистку Бет Хармон (Аня Тейлор-Джой) от Netflix стала лучшим мини-сериалом по версии "Эмми-2021".

Это один из самых удачных проектов стримингового сервиса – за первый месяц после выхода его посмотрели более 62 миллионов пользователей. Игра в шахматы сразу стала популярной, а о главной героине, актрисе Ане Тейлор-Джой, заговорили далеко за пределами США.

Действие сериала разворачивается в 1960-е. Маленькая Бет открыла в себе тягу к наркотическим веществам и шахматам еще в сиротском приюте. Повзрослев, она становится национальной, а затем и мировой сенсацией, виртуозно побеждая именитых гроссмейстеров в сложнейших турнирах.

3. Тед Лассо

О чем сериал: о наивном провинциальном футбольном тренере, который мечтал возглавить клуб премьер-лиги ФК "Ричмонд".

Где смотреть: Apple TV+.

Англо-американский сериал "Тед Лассо" – это лучшее комедийное шоу года. Актер Джейсон Судейкис, исполнивший роль главного героя, получил статуэтку Эмми как лучший артист комедийного сериала. Не обошли наградами и актеров второго плана: призы за лучшую мужскую и женскую роли достались Бретту Голдстину и Ханне Уэддингем.

"Тед Лассо" на протяжении двух сезонов рассказывает об успешном тренере по американскому футболу. Он едет в Великобританию, чтобы тренировать команду по европейскому футболу. Но владелица клуба хочет использовать простодушного тренера в своих целях.

4. Хитрости

О чем сериал: о сложном периоде в карьере голливудской звезды стендапа.

Где смотреть: HBO Max.

Шоу сервиса HBO Max не стало лучшим по версии премии, но получило статуэтки в номинациях "Лучшая режиссура комедийного шоу" и "Лучший комедийный сценарий" за эпизод There Is No Line.

А Джин Смарт, которая сыграла главную роль комика Деборы Вэнс в сериале, стала лучшей комедийной актрисой 2021 года по версии "Эмми".

Комедийный сериал расскажет историю легенды стендапа и звезды Лас-Вегаса, которая нанимает себе неопытную помощницу Аву. Они будут пытаться сделать качественное шоу вместе, несмотря на разницу поколений, разные вкусы и характеры.

5. Мейр из Исттауна

О чем сериал: об расследовании убийства и загадочных исчезновений девушек.

Где смотреть: HBO Max.

Сериал "Мейр из Исттауна" претендовал на премию в категории "лучший мини-сериал", но уступил призовое место "Ходу королевы". При этом он также получил статуэтки за лучших актеров мини-сериалов.

Лучшей актрисой в категории коротких телешоу стала Кейт Уинслет. Она и сыграла роль Мейр – сержанта полиции, которая расследует убийства и исчезновения девушек в небольшом городке Исттаун, штат Пенсильвания.

Кроме того, свои награды за хорошую игру в сериале "Мейр из Исттауна" получили и актеры второго плана: Джулианна Николсон и Эван Питерс.

