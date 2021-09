'Корона', 'Ход королевы', 'Тед Лассо': интересные факты о лучших сериалах 'Emmy-2021'

В ночь с 19 на 20 сентября в Лос-Анджелесе состоялась 73-я церемония вручения телевизионной премии "Emmy-2021". Ее каждый год, затаив дыхание, ждут как режиссеры культовых сериалов, так и актеры. Ведь это эквивалент "Оскара" для кино, "Грэмми" – для музыки и "Тони" – для театра. В этом году победителями стали сериалы "Корона", "Ход королевы" и "Тед Лассо".

OBOZREVATEL собрал тайны и интересные факты, которые остались за кадром.

Это фильм-биография от Netflix о правлении королевы Великобритании – Елизаветы II. Команда, работавшая над созданием этой истории, пыталась как можно точнее передать "дух эпохи": детали интерьера, костюмы, манеры поведения актеров... А на реализацию задуманного пришлось выделить щедрый бюджет. Так, на создание первых двух сезонов потратили около 130 миллионов долларов (3,5 млрд грн.– Ред.). Вполне возможно, что это делает его одним из самых дорогих или самым дорогим сериалом.

Видео дня

Елизавета II нашла время на просмотр байопика. И ей сюжет понравился, поскольку вызывает ностальгию и воспоминания. Есть моменты, которые не совпадают с биографией королевы, и их немало. Так, например, принц Филипп в жизни проявлял эмпатию в воспитании детей, а режиссеры показали его более строгим. Стоит заметить, королевская семья не участвовала в написании и утверждении сценария к сериалу. Режиссер считает, что так лучше для художественной независимости в сюжете.

Поговорим об интерьерах. Все они реалистичны и продуманы до деталей. Неужели королевская семья позволила проводить съемки в Букингемском дворце? Сериал снимали в павильонах, предназначенных для этого сериала. Для передачи на экране точной атмосферы помещений, съемочная группа вместе с историками проекта имела возможность прогуляться по резиденции королевы и осмотреть детали.

Над костюмами в сериале работала команда художницы Мишель Клэптон. Так, одной из самых сложных задач стало двухнедельное создание свадебного платья королевы. За изысканную копию наряда Netflix заплатил 30 000 фунтов стерлингов (1,1 млн грн. – Ред.). И это впечатляет!

Драма Netflix о шахматах снята по мотивам романа Уолтера Тевиса "The Queen's Gambit". Благодаря экранизации книга вошла в список бестселлеров The New York Times. И это неудивительно, ведь в романе сюжет почти полностью совпадает с тем, что на экране. Есть только несколько различий. Так, в книге у главной героини Элизабет не сложились отношения с шахматистом вовсе не из-за его сексуальной ориентации. А парижский матч с Борговым главная героиня, по тексту Уолтера Тевиса, проигрывает, будучи трезвой.

В "Ходе королевы" упоминаются имена реальных шахматистов, которые благодаря своему мастерству вошли в историю: Капабланка, Алехин и Морфи. Хотя эти персонажи со своими манерами и мировоззрением – выдумка. У главной героини тоже нет исторического прототипа. Ведь в 60-е годы женщины не могли участвовать в шахматных турнирах на равных с мужчинами правах. Профессионализм Элизабет кинокритики сравнили с умениями американского гроссмейстера Бобби Фишера. Ознакомиться с его биографией можно в не менее захватывающем фильме "Жертвуя пешкой".

А вы знали, что все шахматные партии, показанные в сериале, – реальные? Убедитесь в том, что положение фигур на доске в любом стоп-кадре сериала не является случайным. Учитывая скрупулезность режиссера к деталям, актерам пришлось изучать ходы в партиях наизусть. Все партии разрабатывали консультанты Гарри Каспаров и Брюс Пандольфини – нью-йоркский шахматист, который в свое время консультировал Уолтера Тевиса во время работы над романом. Внимательные зрители точно видели Пандольфини. В шестом эпизоде сериала он сыграл роль директора шахматного турнира.

Этот комедийный сериал прекрасно "взлетел" всего через несколько дней после премьеры, поэтому его решили продлить до второго и третьего сезонов. Режиссеров на создание сюжета вдохновил одноименный персонаж, изображенный Джейсоном Судейкисом в 2012 году в промо-видео английской Премьер-лиги от NBC Sports.

В "Тед Лассо" снимаются не только актеры, но и реальные британские комментаторы – Арло Уайт и Крис Пауэлл. Они играют в фильме, чтобы повысить узнаваемость сериала среди британских болельщиков.

В сериале вечно недовольного капитана AFC Роя Кента сыграл актер Бретт Гольдштейн. Но мало кто знает, что сначала режиссеры наняли его как сценариста. Как ему удалось стать частью культового сериала? Бретт в процессе написания персонажа Кента подумал, что было бы неплохо сыграть его роль. Далее актер предложил свою идею съемочной группе и успешно прошел прослушивание.