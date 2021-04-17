Пятерка номинированных на 'Оскар' фильмов, которые обсуждает весь мир. Трейлеры

Триумфатором кинопремии BAFTA стал американский фильм "Земля кочевников". Он получил четыре награды, включая "Лучший фильм".

Кроме него наградами отмечены и другие кинокартины, номинированные на 93-ю премию "Оскар". Чем они интересны, о чем рассказывают и понравятся ли нашему зрителю – читайте в материале OBOZREVATEL.

1. "Земля кочевников"

Эксперты BAFTA отдали этой картине сразу четыре награды: за операторскую работу, за лучшего режиссера, за лучший фильм и за лучшую актрису Фрэнсис Макдорменд. Действие кино происходит в 2011 году, после того, как 60-летняя главная героиня лишается работы. Она собирает все вещи в небольшой фургон и становится "кочевницей", путешествуя из штата в штат в поисках заработка. Критики считают, что именно этот фильм завоюет золотую статуэтку.

2. "Отец"

Фильм отмечен наградой за лучшего актера – Энтони Хопкинса. По сюжету, герой Энтони далеко не молод и живет один в Лондоне, что очень тревожит его дочь. Она не хочет оставлять отца без присмотра и пытается найти ему сиделку. Но пенсионер не соглашается на нянек. Поэтому дочь начинает искать идеальную женщину для упрямого отца. На Rotten Tomatoes фильм набрал 98 процентов положительных отзывов.

3. "Перспективная девушка"

Этот фильм получил награду за самый оригинальный сценарий. И не зря, поскольку такого сюжета вы не видели ни разу в кино. Концовка этой киноленты настолько непредсказуема, что даже с середины фильма о ней невозможно догадаться. Так, главная героиня Кассандра (Кэри Маллиган) училась в престижном университете на врача и подавала большие надежды. Но жизнь ее "опустила" до работы помощницей бариста в местной кофейне. Ее единственная радость в жизни – это месть мужчинам, которые падки на беззащитных пьяных женщин в барах. Для этого Кейси притворяется пьяной и с охотой соглашается поехать к новому кавалеру "на одну ночь". На Metacritic фильм получил среднюю оценку 72 балла из 100.

4. "Еще по одной"

"Еще по одной" с Мадсом Миккельсеном в главной роли BAFTA отметила как лучший не англоязычный фильм. Датская кинокартина рассказывает об учителях, которые, отмечая день рождения друга, решили повышать градус алкоголя в крови с каждым днем, чтобы больше успевать на работе и дома. Благодаря общему соглашению, рутина четырех друзей заиграла новыми красками. Необычный сюжет о жизни алкоголиков получил высокие оценки критиков: Rotten Tomatoes – 92 % положительных рецензий, Metacritic – 81 балла из 100.

5. "Иуда и черный мессия"

Этот фильм получил награду за игру актера второго плана Дэниела Калуя. Так, картина не перевернет мир зрителей, незнакомых с историей американских шестидесятых. Однако для американцев лента как никогда стала актуальной. "Иуда и черный мессия" рассказывает о лидере движения "Черные пантеры" (Дэниел Калуя) и информаторе ФБР (Лейкит Стэнфилд), который должен был доносить о всех действиях главы "Пантер". Это кино с невероятным количеством патетических речей покажет не только революцию, но и то, к чему может привести выбор простого человека. По Rotten Tomatoes фильм набрал 96% положительных отзывов.

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