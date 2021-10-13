Эволюция бюстгальтера: как менялся женский аксессуар в течение 100 лет. Фото

Сегодня бюстгальтер – неотъемлемая часть женского гардероба. А всего 100 лет назад женщины или совсем не знали, что это, или могли обойтись и без него. 13 октября – День бюстгальтера.

OBOZREVATEL узнал, как этот элемент женского белья трансформировался от "жесткого и неудобного" до легкого и безвредного для здоровья бра. Предлагаем вашему вниманию небольшой экскурс в прошлое.

"Предки" современных бра появились еще в древние времена. Археологам удалось найти среди обломков сицилийской Виллы дель Казале мозаику с изображением девушек в бикини и бандо. Похоже, что это произведение искусства датируется IV веком нашей эры.

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Бра в более привычном для нас виде, с двумя чашками или полоской ткани на груди и с лямками, появились в XIX веке.

В 1850-х врачи и феминистки предложили женщинам вариант "легкой поддержки для бюста". Их основным аргументом стало то, что тесные корсеты мешают работе внутренних органов и не дают свободно дышать.

Сообщество отреагировало на предложение. Поэтому с 1850 до 1820 появлялись прототипы первых бра, которые медленными темпами набирали популярность в Англии, Америке, Германии и Франции. Медленно, поскольку леди не хотели отказываться от силуэта в виде буквы S. Он тогда считался эталоном красоты: куда проще этого стандарта можно было достичь благодаря корсетам и коррекционным поясам.

Во время Первой мировой войны модным стал новый тип фигуры: леди уже не должны "подчеркивать" грудь, поэтому бра быстро раскупали в магазинах.

В 1930-х бюсты уже начинают напоминать современные модели:

размеры в них обозначались латинскими буквами;

пришивались застежки с крючками и петельками;

в этих моделях можно было отрегулировать лямки;

для данного женского аксессуара использовали эластичные ткани (с узорами и однотонные) разных цветов и фасонов.

Благодаря дизайнерским трансформациям бра приобрело широкую популярность среди женщин от 17 лет и старше.

Трендовые модели бра можно было увидеть в голливудских фильмах. Легендарные актрисы того времени надевали бюстики с остроконечными чашками. А универмаги тратили кучу денег на рекламу для популяризации этого элемента гардероба.

Во время Второй мировой войны американки носили бра как часть униформы. Этот пример вдохновил и работников среднего класса. Девушки надевали бюстгальтеры с чашечками конической формы с корректирующими поясами или бра, предназначенные для тренировок. Кстати, второй вид моделей очень похожий на современные спортивные топы.

В 1960-1970-х пояса-корсеты насовсем вышли из моды. Для женщин приоритетными стали комфорт и функциональность, а не сексуальность. Ближе к 1980-м девушки предпочитали эластичные трикотажные бра.

В 1990-е и 2000-е годы показ "ангелов" в белье Victoria's Secret изменил отношение общества к бра. Первая трансляция культового бренда прошла в 1995 году (в отеле Plaza, Нью-Йорк). В 1999 году показ транслировали онлайн, во время рекламной паузы кубка Superbowl. Благодаря такой хитрости эфир посмотрело 2 млн людей.

С тех пор:

белье стало более эротизированным;

будуарная (легкая, развлекательная, несерьезная) культура стала мейнстримом;

дизайнеры начали выпускать коллекции бра, которые предлагают носить не под одеждой, а как полноценный элемент гардероба. С ним можно создавать интересные образы.

За последние 20 лет ассортимент моделей бра стал широким, как никогда раньше. Есть варианты, способные удовлетворить любые капризы девушек: с лямками и без, с открытой спиной, с push-up и без, каркасом и без него, жесткие и эластичные, кружевные и так далее. Сама конструкция бюстгальтеров за 100 лет осталась неизменной.

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