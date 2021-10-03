Одежда по билетам и кирзовые сапоги: что носили в 1940-х в Советском Союзе. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Мода
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Девушки носили одежду в горошек и маленькие шляпы

Мода в Советском союзе только с приходом 40-х начала меняться и заимствовать европейский стиль. Тогда власть "завоевала" земли Бессарабии, часть Западной Украины и Белоруссии, которые принадлежали Польше.

С тех пор города Львов, Вильно и Рига стали центрами притяжения советских модниц, поскольку только там можно было купить качественную одежду. Женщины пытались достать платья в горошек, жакеты с подплечниками и новомодные туфли на платформе. OBOZREVATEL поностальгировал о стильных тенденциях и ассортименте одежды в СССР 40-х годов.

Модные тенденции

Платья в горошек, маленькие шляпы и жакеты с подплечниками были на пике популярности в СССР в 40-х годах
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Самым популярным трендом в СССР 40-х были жакеты и пальто с подплечниками. В моде рукава-фонарики, маленькие пиджаки, шапочки и береты. Кроме того, ультрамодными среди женщин были головные уборы – тюрбаны.

Обувь на танкетке была в тренде

Все хотели "достать" из-за границы ткань фетр, чтобы сшить шляпу в баварском стиле. Светские дамы надевали горжетки из лисы. Также девушки мечтали об обуви на платформе, которую носили все тогдашние модницы мира.

В 40-х была популярна завивка и косички для волос.

Женщины отращивали волосы, поскольку из длинной шевелюры проще сделать прическу. Появились бигуди и различные способы завивки локонов. Девушки заплетали разнообразные косы с лентами.

Дефицит

Очереди в СССР иногда достигали нескольких километров.

Качественную обувь, привлекательные кожаные сапоги и женственные туфли на платформе невозможно было достать. Многие ездили ближе к Прибалтике, где продавали импортную одежду.

Возле универмагов в Москве стояли километровые очереди, люди могли провести там целый день и часто теряли сознание. Отметим, что зимой женщины и мужчины носили кирзовые сапоги.

В Союзе носили кирзовые сапоги.

На швейных предприятиях в Советском союзе обычно шили некачественную одежду с браком, которую потом приходилось относить в ремонт. Услуги портного в то время стоили дорого.

Но все равно каждый гражданин СССР в 40-х считал своим долгом сшить пальто с подплечниками: у мужчин – прямого покроя, а у женщин с акцентом на талии.

Женская мода

Женщины одевались скромно.

Вещи советских модниц выглядели очень скромно. В начале 40-х запрещали складки и клеш, вместо них пришла ровная юбка до колен. К слову, этот фасон одежды популяризировали из-за экономии ткани.

В каждой детали гардероба был заметный военный стиль. Блузы были похожи на рубашки, пиджаки с грубыми квадратными плечами, а длина платьев – ниже колена.

Девушки носили юбки по колено.

Девушки надевали туфли на толстом каблуке или на платформе. Большой популярностью пользовались босоножки с белыми носками.

Самые состоятельные девушки позволяли себе роскошь – нейлоновые чулки. Те, у кого не было возможности купить колготки, дорисовывали шов и пяту карандашом или обычным мелом. Из аксессуаров носили шляпу и сумку – ридикюль.

Мужская мода

Мужчины носили высокие шляпы.

В гардеробе мужчин 1940-х годов были широкие штаны со стрелками, несколько рубашек "на выход" и на каждый день.

Мужской стиль диктовала военная форма. Носили также фетровые шляпы и шерстяные пальто.

Период Второй мировой войны

В период войны женщины носили военную форму.

Начиная с 1940 года, в СССР активно закрывали магазины, ателье и парикмахерские. На территории Союза была введена карточная система выдачи товаров из-за военного положения.

Никто не обращал внимание на внешний вид. Мужчин прямо со школьных парт забирали на фронт и надевали на них военную форму.

Женщины в тылу выполняли тяжелую работу. Вместо модных платьев носили штаны, жилеты, кирзовые сапоги и валенки. Пытались самостоятельно шить пальто из одеяла и обувь из кожи животных.

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