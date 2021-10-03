Одежда по билетам и кирзовые сапоги: что носили в 1940-х в Советском Союзе. Фото

Мода в Советском союзе только с приходом 40-х начала меняться и заимствовать европейский стиль. Тогда власть "завоевала" земли Бессарабии, часть Западной Украины и Белоруссии, которые принадлежали Польше.

С тех пор города Львов, Вильно и Рига стали центрами притяжения советских модниц, поскольку только там можно было купить качественную одежду. Женщины пытались достать платья в горошек, жакеты с подплечниками и новомодные туфли на платформе. OBOZREVATEL поностальгировал о стильных тенденциях и ассортименте одежды в СССР 40-х годов.

Модные тенденции

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Самым популярным трендом в СССР 40-х были жакеты и пальто с подплечниками. В моде рукава-фонарики, маленькие пиджаки, шапочки и береты. Кроме того, ультрамодными среди женщин были головные уборы – тюрбаны.

Все хотели "достать" из-за границы ткань фетр, чтобы сшить шляпу в баварском стиле. Светские дамы надевали горжетки из лисы. Также девушки мечтали об обуви на платформе, которую носили все тогдашние модницы мира.

Женщины отращивали волосы, поскольку из длинной шевелюры проще сделать прическу. Появились бигуди и различные способы завивки локонов. Девушки заплетали разнообразные косы с лентами.

Дефицит

Качественную обувь, привлекательные кожаные сапоги и женственные туфли на платформе невозможно было достать. Многие ездили ближе к Прибалтике, где продавали импортную одежду.

Возле универмагов в Москве стояли километровые очереди, люди могли провести там целый день и часто теряли сознание. Отметим, что зимой женщины и мужчины носили кирзовые сапоги.

На швейных предприятиях в Советском союзе обычно шили некачественную одежду с браком, которую потом приходилось относить в ремонт. Услуги портного в то время стоили дорого.

Но все равно каждый гражданин СССР в 40-х считал своим долгом сшить пальто с подплечниками: у мужчин – прямого покроя, а у женщин с акцентом на талии.

Женская мода

Вещи советских модниц выглядели очень скромно. В начале 40-х запрещали складки и клеш, вместо них пришла ровная юбка до колен. К слову, этот фасон одежды популяризировали из-за экономии ткани.

В каждой детали гардероба был заметный военный стиль. Блузы были похожи на рубашки, пиджаки с грубыми квадратными плечами, а длина платьев – ниже колена.

Девушки надевали туфли на толстом каблуке или на платформе. Большой популярностью пользовались босоножки с белыми носками.

Самые состоятельные девушки позволяли себе роскошь – нейлоновые чулки. Те, у кого не было возможности купить колготки, дорисовывали шов и пяту карандашом или обычным мелом. Из аксессуаров носили шляпу и сумку – ридикюль.

Мужская мода

В гардеробе мужчин 1940-х годов были широкие штаны со стрелками, несколько рубашек "на выход" и на каждый день.

Мужской стиль диктовала военная форма. Носили также фетровые шляпы и шерстяные пальто.

Период Второй мировой войны

Начиная с 1940 года, в СССР активно закрывали магазины, ателье и парикмахерские. На территории Союза была введена карточная система выдачи товаров из-за военного положения.

Никто не обращал внимание на внешний вид. Мужчин прямо со школьных парт забирали на фронт и надевали на них военную форму.

Женщины в тылу выполняли тяжелую работу. Вместо модных платьев носили штаны, жилеты, кирзовые сапоги и валенки. Пытались самостоятельно шить пальто из одеяла и обувь из кожи животных.

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