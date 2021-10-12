Как выбрать юбку по фигуре: советы стилистов. Фото

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мода
3 минуты
5,0 т.
Как выбрать юбку по фигуре

Даже стильные модели юбок могут смотреться неудачно, если будут подобраны неправильно. Стилисты советуют ориентироваться на тип фигуры, материал изделия, принт и, конечно же, качество пошива.

Модную шпаргалку о том, какие юбки подходят под разные виды фигур, опубликовал Instagram-аккаунт vogue_history. Автором поста является стилист из Киева Ольга (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Как выбрать юбку

  • Юбка-карандаш

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Очень хорошо смотрится на фигуре "груша", подчеркивая изгибы. Высота юбки должна быть до талии, а миди-варианты удлинят ноги.

Юбки для фигуры "треугольник" ("груша")

  • Прямая юбка

Легко подобрать для "песочных часов" и "треугольника". Зачастую такие юбки имеют среднюю посадку.

Прямая юбка

  • Юбка А-силуэта

Точно подойдет фигурам "прямоугольник" и "перевернутый треугольник", поскольку создает талию и уравновешивает широкие плечи. Кроме того, такой крой способен скрыть небольшой животик.

Какой фигуре подойдет юбка А-силуэта

  • Юбка из атласной ткани

Такие модели бывает выбрать довольно сложно, ведь струящаяся и блестящая ткань при неудачном покрое укажет на самые незаметные недостатки фигуры. Однако атласные юбки можно носить с длинным верхом, чтобы скрыть проблемные места.

Атласная юбка

  • Юбка на запах

Может вытянуть силуэт, удлинить ноги и скорректировать ширину бедер благодаря вертикальной линии, которую создает вырез. Хорошо подойдет низким девушкам.

Как выбрать модную юбку

  • Юбка с воланами

Пышный низ подойдет для "перевернутого треугольника". Девушкам с широкими бедрами стилисты советуют такого фасона избегать.

Юбка с воланами

  • Юбка плиссе

Ткань в складочку добавит объема в бедрах, из-за чего такие модели юбок могут стать неудачным выбором для фигуры "треугольник". В то же время плиссе с длиной чуть выше щиколотки могут приобрести девушки с фигурами "прямоугольник" и "перевернутый треугольник".

Юбка в складочку

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