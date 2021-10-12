Как выбрать юбку по фигуре: советы стилистов. Фото

Даже стильные модели юбок могут смотреться неудачно, если будут подобраны неправильно. Стилисты советуют ориентироваться на тип фигуры, материал изделия, принт и, конечно же, качество пошива.

Модную шпаргалку о том, какие юбки подходят под разные виды фигур, опубликовал Instagram-аккаунт vogue_history. Автором поста является стилист из Киева Ольга (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Юбка-карандаш

Видео дня

Очень хорошо смотрится на фигуре "груша", подчеркивая изгибы. Высота юбки должна быть до талии, а миди-варианты удлинят ноги.

Прямая юбка

Легко подобрать для "песочных часов" и "треугольника". Зачастую такие юбки имеют среднюю посадку.

Юбка А-силуэта

Точно подойдет фигурам "прямоугольник" и "перевернутый треугольник", поскольку создает талию и уравновешивает широкие плечи. Кроме того, такой крой способен скрыть небольшой животик.

Юбка из атласной ткани

Такие модели бывает выбрать довольно сложно, ведь струящаяся и блестящая ткань при неудачном покрое укажет на самые незаметные недостатки фигуры. Однако атласные юбки можно носить с длинным верхом, чтобы скрыть проблемные места.

Юбка на запах

Может вытянуть силуэт, удлинить ноги и скорректировать ширину бедер благодаря вертикальной линии, которую создает вырез. Хорошо подойдет низким девушкам.

Юбка с воланами

Пышный низ подойдет для "перевернутого треугольника". Девушкам с широкими бедрами стилисты советуют такого фасона избегать.

Юбка плиссе

Ткань в складочку добавит объема в бедрах, из-за чего такие модели юбок могут стать неудачным выбором для фигуры "треугольник". В то же время плиссе с длиной чуть выше щиколотки могут приобрести девушки с фигурами "прямоугольник" и "перевернутый треугольник".

Полный пост:

Ранее OBOZREVATEL о том, что зимой 2021-2022 стилисты советуют выбирать минималистические пуховики, так как изобилие украшений вышло из моды. Кроме того, верхняя одежда должна быть свободного кроя – так и теплее, и актуальнее. На подборку модных вариантов можно посмотреть по ссылке.