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Должны быть в гардеробе у всех модниц: названы пять базовых вещей, которые помогут создать стильный образ

Катерина Малай
Мода
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Должны быть в гардеробе у всех модниц: названы пять базовых вещей, которые помогут создать стильный образ

Предугадать модные тренды в следующем сезоне можно не только просматривая новые коллекции известных дизайнеров, но и благодаря обычной наблюдательности и фотографиям в сети. Модными столицами в Европе считают Париж и Лондон, поэтому многие уличные тенденции берут начало именно там.

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Редакторы издания Who What Wear проанализировали случайные образы красоток из обоих городов и назвали 5 базовых вещей, которые снова возвращаются в моду и помогут создать стильный look (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Атласная юбка

Удивительно, но длинные атласные юбки разных цветов часто можно заметить на улицах Лондона и Парижа даже в холодное время года. Их легко комбинируют с массивной верхней одеждой и длинными сапогами. Весной и летом желающих одеть легкую юбку, безусловно, станет больше.

Должны быть в гардеробе у всех модниц: названы пять базовых вещей, которые помогут создать стильный образ

Свитер поверх плеч

Стильный лайфхак, как повязать свитер в теплую погоду, уже давно не новый в мире моды, однако красавицы научились завязывать его не только поверх футболок, топов и кофт, но даже на куртках. Выглядит стильно, а в руках нет лишних вещей.

Должны быть в гардеробе у всех модниц: названы пять базовых вещей, которые помогут создать стильный образ

Кожаный бомбер

Морозный ветер еще не скоро сменится теплой погодой, поэтому уже сейчас в моде кожаные бомберы. Микс брутальности со спортом отлично подходит для зимних прогулок.

Должны быть в гардеробе у всех модниц: названы пять базовых вещей, которые помогут создать стильный образ

Широкие штаны

Хотя скинни-джинсы медленно возвращаются в образы модниц, на пике популярности все еще прямые и мешковатые силуеты. Широкие брюки должны быть в гардеробе каждой, ведь обеспечивают корректировку пропорций фигуры и комфорт.

Должны быть в гардеробе у всех модниц: названы пять базовых вещей, которые помогут создать стильный образ

Оверсайз рубашка

Рубашка оверсайз – базовая вещь, которую можно скомбинировать с любым низом. Универсальная модель подходит как на деловую встречу, работу, так и на неофициальные мероприятия.

Должны быть в гардеробе у всех модниц: названы пять базовых вещей, которые помогут создать стильный образ

Ранее OBOZREVATEL писал, что не обязательно непрерывно следить за модными новостями, чтобы стильно выглядеть. Иногда достаточно просто почистить свой гардероб от антитрендов.

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