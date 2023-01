Должны быть в гардеробе у всех модниц: названы пять базовых вещей, которые помогут создать стильный образ

Предугадать модные тренды в следующем сезоне можно не только просматривая новые коллекции известных дизайнеров, но и благодаря обычной наблюдательности и фотографиям в сети. Модными столицами в Европе считают Париж и Лондон, поэтому многие уличные тенденции берут начало именно там.

Видео дня

Редакторы издания Who What Wear проанализировали случайные образы красоток из обоих городов и назвали 5 базовых вещей, которые снова возвращаются в моду и помогут создать стильный look (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Атласная юбка

Удивительно, но длинные атласные юбки разных цветов часто можно заметить на улицах Лондона и Парижа даже в холодное время года. Их легко комбинируют с массивной верхней одеждой и длинными сапогами. Весной и летом желающих одеть легкую юбку, безусловно, станет больше.

Свитер поверх плеч

Стильный лайфхак, как повязать свитер в теплую погоду, уже давно не новый в мире моды, однако красавицы научились завязывать его не только поверх футболок, топов и кофт, но даже на куртках. Выглядит стильно, а в руках нет лишних вещей.

Кожаный бомбер

Морозный ветер еще не скоро сменится теплой погодой, поэтому уже сейчас в моде кожаные бомберы. Микс брутальности со спортом отлично подходит для зимних прогулок.

Широкие штаны

Хотя скинни-джинсы медленно возвращаются в образы модниц, на пике популярности все еще прямые и мешковатые силуеты. Широкие брюки должны быть в гардеробе каждой, ведь обеспечивают корректировку пропорций фигуры и комфорт.

Оверсайз рубашка

Рубашка оверсайз – базовая вещь, которую можно скомбинировать с любым низом. Универсальная модель подходит как на деловую встречу, работу, так и на неофициальные мероприятия.

Ранее OBOZREVATEL писал, что не обязательно непрерывно следить за модными новостями, чтобы стильно выглядеть. Иногда достаточно просто почистить свой гардероб от антитрендов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!