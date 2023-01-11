Пора попрощаться: пять антитрендов 2023 года, которые выдают плохой вкус. Фото

Гнаться за модой и самыми актуальными луками – пустая трата времени и средств. Чтобы выглядеть на все сто необязательно одеваться как подиумные модели и полностью копировать их стиль. Достаточно почистить свой гардероб от антитрендов, чтобы восхищать окружающих своим внешним видом.

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OBOZREVATEL облегчит жизнь модницам, рассказав какие вещи точно не стоит брать с собой в год Кролика. Мы им нашли достойную замену (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Широкополая шляпа

В этом году самыми модными моделями шляп будут считаться те, которые своей формой напоминают колокол. Что касается широкополой шляпы, этот вариант приемлем только для летнего курорта, чтобы уберечь лицо от опасного поцелуя солнца. В городе такой головной убор будет смотреться безвкусно и нелепо.

2. Кожаная куртка с принтом

Кожанки вряд ли когда-то выйдут из моды. Эту универсальную вещь можно надевать как с кроссовками и спортивным костюмом, так с платьем и шпилькой. Однако нужно быть аккуратным с дизайном изделия. В 2023 году яркие и разрисованные куртки будут считаться дурным вкусом. Откажитесь от детского декора, цепочек, рисунков и приобретите однотонную строгую модель.

3. Сет колец

Два года назад носить сеты колец было невероятно стильно. Мы могли надевать сразу по несколько украшений на один палец и не ограничивались только изделиями из золота или серебра. Сейчас этот тренд исчез из списка новых веяний моды. Вместо сета надевайте массивные перстни, которые ранее считались исключительно для мужчин.

4. Платье или юбка с баской

Изделия с баской делают девушку визуально полнее и крупнее. Они следующие 11 месяцев будут неактуальными. Замените эти вещи на более женственные и утонченные платья с запахом, которые можно носить с кедами или туфлями-лодочками.

5. Плюшевая шуба

Этой милой и теплой веще пора сказать твердое "нет". Вместо плюшевого варианта отдайте предпочтение объемной шубе свободного кроя с поясом, чтобы подчеркнуть фигуру даже в холодный сезон. Надевайте ее как с грубыми ботинками, так и сапогами-чулками.

Как писал OBPOZREVATEL, две модели юбок покорят всех представительниц женского пола в 2023 году. Узнайте с чем комбинировать длинные джинсовые изделия в нашем материале. Высокая талия и вырез спереди станут изюминками этого элемента гардероба.

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