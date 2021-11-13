Во Львове мусульманки массово скупают вышиванки: в чем причина. Эксклюзив

Дария Скуб
Дария Скуб
Мода
4 минуты
12,5 т.
Во Львове мусульманки массово скупают вышиванки: в чем причина. Эксклюзив

В Украине разрешено любое самовыражение: яркая и откровенная одежда, цветные волосы и пирсинг. Но в мусульманских странах дело обстоит иначе. Исламская религия запрещает женщинам самовыражаться с помощью одежды с декольте, разрезами и длиной выше колен.

При этом их канонам соответствуют традиционные украинские наряды. Интересно, что в этом году, после того, как открыли прямой рейс из Саудовской Аравии в Киев, туристки-мусульманки начали активно скупать наши этнические вышиванки и платья.

Чем похожа традиционная украинская одежда на исламскую и зачем мусульманки скупают сразу по 6-7 вышиванок не примеряя – читайте в эксклюзивном материале OBOZREVATEL.

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Что говорят консультанты в магазинах этнической одежды

Мы решили узнать, действительно ли мусульманки в восторге от украинских вышиванок. Для этого наш корреспондент пообщалась с представителями львовских магазинов, где продают украинскую национальную одежду.

В магазине "Галичанка" консультант Галина подтвердила популярность украинского наряда среди мусульманок: "Их больше всего привлекают платья. Они могут взять сразу 6-7 нарядов, не примеряя. Даже на цену не смотрят. Только спрашивают размер. Обязательно должна быть длинная одежда белого или яркого цвета с длинными рукавами. Из узоров больше всего привлекает цветочный. Я слышала, что они ходят в такой одежде только дома. Им запрещают традиции носить на улице вещи с яркими элементами".

Мусульманки выбирают закрытые наряды.

Артем, консультант магазина "Арт-Лев", тоже утверждает, что национальная одежда Украины импонирует женщинам, исповедующим ислам: "К нам часто приходят украинки, которые вышли замуж за мусульманина и приняли другую веру. Они покупают одежду для всей семьи (для мужа, для себя и детей) или в подарок. Чаще выбирают хлопчатобумажные или льняные рубашки с длинными рукавами, а также с машинной или ручной вышивкой. Если это подарок для египтян – берут рубашки с коротким рукавом. Темные вещи не заказывали вообще ни разу. Только светлые. Также мы иногда поставляем товар в Арабские Эмираты, потому что у нас заказывают в интернет-магазине".

Мусульманки редко покупают платья с яркими вышивками, чаще выбирают монохромные изделия.

Консультантка из магазина "Skyba", Марьяна, удивилась, услышав о популярности вышиванок среди мусульманок: "Не знаю, впервые об этом слышу. У нас мусульманки не покупали одежду. Такого в практике не было".

В бутике "Галерея вышиванок" консультант Татьяна прокомментировала информацию о мусульманках так: "Эти девушки увлекаются натуральной одеждой с ручной вышивкой. Ведь в таких нарядах не жарко, комфортно и нет жестких контактов с телом. Машинная вышивка более жесткая, поэтому они выбирают более мягкие изделия. Мусульманки покупают длинные платья или рубашки с длинными рукавами и без декольте. В основном, это одежда монохромных оттенков. Интересно то, что исповедующие ислам девушки покупают вышиванки чаще, чем украинки".

Мусульманки предпочитают вещи из натуральных тканей.
Чем вышиванки похожи на одежду мусульманок

Украинская традиционная женская одежда похожа на исламские наряды. Это наблюдается в этностиле. Например, женщины надевают блузки и рубашки с длинными рукавами, юбки ниже колен и макси-платья.

Фасон в обоих случаях должен быть практичным – не сковывать движения. Что украинки, что мусульманки предпочитают традиционную одежду из натуральных тканей (хлопок или лен): такие вещи пропускают воздух и дают телу дышать, благодаря чему нет дискомфорта. В каждом из рассматриваемых этностилей есть монохромные наряды-оверсайз, покрывающие ступни и голени.

В основном мусульманки носят светлую одежду.

Конечно, далеко не все украинские вышиванки однотонные. В некоторых регионах страны практикуют вышивку "белым по белому", что нравится и мусульманским девушкам. Ведь они не должны появляться на публике в одежде, декорированной блестящей вышивкой или яркими аксессуарами. Но даже такие запреты не мешают им выглядеть стильно.

Почему мусульманки выбирают украинскую традиционную одежду

Вообще исповедующие ислам девушки должны ценить исключительно свою веру и подчеркивать свою принадлежность к ней. Их одежда не должна походить на наряды из других религий.

И хотя традиционная украинская одежда, – маркер национальной идентичности, это не мешает мусульманкам обновлять вышиванками собственный гардероб.

Как к этому относиться

  • Таким образом гражданки другого государства, исповедующие ислам, демонстрируют отсутствие предвзятости к Украине.

  • Мусульманкам нравится этнические украинские наряды, потому что они похожи на их традиционные.

  • Иногда это свидетельствует о том, что поклонницы "скромной" моды стремятся постичь историю и культуру Украины.

  • Это некий культурный способ объединения.

Платья у мусульманок должны быть длинными и "скромными".

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