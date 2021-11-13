Во Львове мусульманки массово скупают вышиванки: в чем причина. Эксклюзив

В Украине разрешено любое самовыражение: яркая и откровенная одежда, цветные волосы и пирсинг. Но в мусульманских странах дело обстоит иначе. Исламская религия запрещает женщинам самовыражаться с помощью одежды с декольте, разрезами и длиной выше колен.

При этом их канонам соответствуют традиционные украинские наряды. Интересно, что в этом году, после того, как открыли прямой рейс из Саудовской Аравии в Киев, туристки-мусульманки начали активно скупать наши этнические вышиванки и платья.

Чем похожа традиционная украинская одежда на исламскую и зачем мусульманки скупают сразу по 6-7 вышиванок не примеряя – читайте в эксклюзивном материале OBOZREVATEL.

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Мы решили узнать, действительно ли мусульманки в восторге от украинских вышиванок. Для этого наш корреспондент пообщалась с представителями львовских магазинов, где продают украинскую национальную одежду.

В магазине "Галичанка" консультант Галина подтвердила популярность украинского наряда среди мусульманок: "Их больше всего привлекают платья. Они могут взять сразу 6-7 нарядов, не примеряя. Даже на цену не смотрят. Только спрашивают размер. Обязательно должна быть длинная одежда белого или яркого цвета с длинными рукавами. Из узоров больше всего привлекает цветочный. Я слышала, что они ходят в такой одежде только дома. Им запрещают традиции носить на улице вещи с яркими элементами".

Артем, консультант магазина "Арт-Лев", тоже утверждает, что национальная одежда Украины импонирует женщинам, исповедующим ислам: "К нам часто приходят украинки, которые вышли замуж за мусульманина и приняли другую веру. Они покупают одежду для всей семьи (для мужа, для себя и детей) или в подарок. Чаще выбирают хлопчатобумажные или льняные рубашки с длинными рукавами, а также с машинной или ручной вышивкой. Если это подарок для египтян – берут рубашки с коротким рукавом. Темные вещи не заказывали вообще ни разу. Только светлые. Также мы иногда поставляем товар в Арабские Эмираты, потому что у нас заказывают в интернет-магазине".

Консультантка из магазина "Skyba", Марьяна, удивилась, услышав о популярности вышиванок среди мусульманок: "Не знаю, впервые об этом слышу. У нас мусульманки не покупали одежду. Такого в практике не было".

В бутике "Галерея вышиванок" консультант Татьяна прокомментировала информацию о мусульманках так: "Эти девушки увлекаются натуральной одеждой с ручной вышивкой. Ведь в таких нарядах не жарко, комфортно и нет жестких контактов с телом. Машинная вышивка более жесткая, поэтому они выбирают более мягкие изделия. Мусульманки покупают длинные платья или рубашки с длинными рукавами и без декольте. В основном, это одежда монохромных оттенков. Интересно то, что исповедующие ислам девушки покупают вышиванки чаще, чем украинки".

Украинская традиционная женская одежда похожа на исламские наряды. Это наблюдается в этностиле. Например, женщины надевают блузки и рубашки с длинными рукавами, юбки ниже колен и макси-платья.

Фасон в обоих случаях должен быть практичным – не сковывать движения. Что украинки, что мусульманки предпочитают традиционную одежду из натуральных тканей (хлопок или лен): такие вещи пропускают воздух и дают телу дышать, благодаря чему нет дискомфорта. В каждом из рассматриваемых этностилей есть монохромные наряды-оверсайз, покрывающие ступни и голени.

Конечно, далеко не все украинские вышиванки однотонные. В некоторых регионах страны практикуют вышивку "белым по белому", что нравится и мусульманским девушкам. Ведь они не должны появляться на публике в одежде, декорированной блестящей вышивкой или яркими аксессуарами. Но даже такие запреты не мешают им выглядеть стильно.

Вообще исповедующие ислам девушки должны ценить исключительно свою веру и подчеркивать свою принадлежность к ней. Их одежда не должна походить на наряды из других религий.

И хотя традиционная украинская одежда, – маркер национальной идентичности, это не мешает мусульманкам обновлять вышиванками собственный гардероб.

Как к этому относиться

Таким образом гражданки другого государства, исповедующие ислам, демонстрируют отсутствие предвзятости к Украине.

Мусульманкам нравится этнические украинские наряды, потому что они похожи на их традиционные.

Иногда это свидетельствует о том, что поклонницы "скромной" моды стремятся постичь историю и культуру Украины.

Это некий культурный способ объединения.

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