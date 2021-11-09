Какой была украинская мода в 20 веке. Архивные фото

В сети опубликовали фото из Украины прошлого века, демонстрирующие, какой была тогдашняя мода в стране. Цифровой архив с названием "Семейный альбом" создал Украинский культурный фондом и популярный историк моды, критик Зоя Звиняцковская.

В медиаархиве собрано более сотни снимков ХХ века из частных семейных альбомов. Самая старая фотография из 1905 года, а самая новая – из 1997-го.

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На фото заснято, как одевались обычные люди, жившие на территории современной Украины. На моду прошлого века, конечно же, повлияли реалии СССР.

"Для этого времени характерно плановое управление экономикой, определявшее ассортимент одежды в магазинах. Экономические кризисы и дефицит товаров обусловливали альтернативные практики, связанные с ручным созданием, мелким производством или же добычей и переиспользованием одежды", – пояснили историки.

К примеру, на фото ниже запечатлена женщина, которая работала инженером. Ее дочь, предоставившая фото, рассказала: мама ходила в шапке из лебединого пуха, которую сшила ее близкая подруга.

Когда Советский Союз развалился и начался процесс переустройства на рыночную экономику, уличный стиль в Украине заметно изменился.

Этому послужил как импорт одежды непосредственно, так и массовое распространение новых визуальных материалов: кино, журналов и т.д.

Предлагаем посмотреть больше снимков из "Семейного альбома":

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как одевалась дома Жаклин Кеннеди – одна из самых стильных женщин ХХ столетия. Посмотреть архивные фото бывшей первой леди США можно по ссылке.