Топ-6 вещей из СССР, которые внезапно вернулись в моду. Фото

Выражения "мода циклична" и "все новое – хорошо забытое старое" актуальны как никогда, ведь в последнее время в гардеробы модниц вернулись многие предметы из прошлого. В частности, нашлись способы актуализировать некоторые распространенные в СССР вещи, тенденции или приемы.

OBOZREVATEL предлагает почитать о топ-6 трендах из времен Советского Союза, которые неожиданно получили современное воплощение. К примеру, снова считаются стильными платья в цветочек, а сумки-авоськи – еще и экологическими (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Платок

Шелковые платки снова завоевали титул одного из самых трендовых аксессуаров, хотя еще недавно их использовали разве что дамы зрелого возраста.

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Современные тенденции диктуют новые способы, как и какие платки носить. К примеру, их можно завязывать разными способами или же использовать небольшие банданы.

Носки с туфлями

Носки с босоножками или сандалиями были предметом для шуток. Однако самые смелые модницы уже успели примерить новый тренд.

Более "классическим" его воплощением будут носки с закрытыми туфлями. В осеннем сезоне тренд продолжил свое существование – многие надевают длинные носки под короткие ботинки.

Сумки-авоськи

С такими сумками практически все советские граждане ходили в магазин, когда пакетов еще не было. Сейчас многие пытаются использовать меньше пластика и мода на авоськи вернулась.

Дизайнеры также не остались в стороне и разработали множество интерпретаций этого аксессуара на любой вкус и кошелек.

Платья в мелкий цветочек

Пестрые расцветки еще недавно считались "бабушкиными", но мода диктует свои плавила. Теперь платья с романтическими цветочками можно найти практически в каждом магазине одежды.

Тренд возродился с подачи высокой моды, когда сразу несколько ведущих дизайнеров выпустили коллекции с флористическим принтом.

Синие тени

Если несколько лет назад модницы, глядя на фотографии макияжа с синими тенями, думали: "Какой ужас", – то сейчас многие и сами могут похвастаться подобными снимками.

Конечно же, техника, приемы и акценты макияжа изменились. Однако яркий синий цвет над глазами по-прежнему ассоциируется с временами СССР.

Сумки-баулы

Клетчатые большие сумки, которые в народе назывались "базарными", точно не ожидали увидеть на модных подиумах. Однако дизайнеры считали иначе.

Как показывают последние тренды, эксперименты с размером сумочек интересны публике. Так, широкую популярность набрали как огромные баулы, так и совершенно непрактичные микросумки.

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