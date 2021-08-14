Почему туристы из Саудовской Аравии массово едут в Украину: отельер назвала реальную причину. Эксклюзив

Реальной причиной наплыва туристов из Саудовской Аравии в Украине стал приезд блогера-миллионника Фейхана. Именно он первым же рейсом прилетел в нашу страну и показал карпатские пейзажи саудовцам. Об этом нам рассказывает владелица экоотеля "Выше неба" в Буковеле Анна Грималюк. После приезда Фейхана в ее заведении произошел туристический бум.

"Один из самых известных блогеров Саудовской Аравии приезжал в Украину дважды этим летом. Впервые он посетил нас, когда только открылись границы после карантина. Тогда блогер проездом показал украинские пейзажи в своем видеоблоге в Snapchat", – вспоминает Анна в разговоре с OBOZREVATEL.

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А уже через три недели он приехал в нашу страну жить. По словам Анны Грималюк, сами саудовцы говорят, что они приехали в Украину, потому что здесь был этот блогер.

Фейхан показал, что здесь все хорошо, что сюда можно и нужно ехать, что здесь добрые и гостеприимные люди.

По словам Анны, Фейхан тоже проявил себя как открытый и искренний человек.

"Он проживал у нас очень долго, 8 дней, затем переселился, но все равно еще к нам приезжал. Его очень любят в Саудовской Аравии. Поэтому после приезда Фейхана к нам приезжают люди, которые фотографируются с нами, как будто мы какие-то звезды", – восторгается владелица отеля "Выше неба".

Теперь отельеры встречают своих гостей из-за границы улыбками, фотографиями и словами "О, привет, я друг Фейхана!". Видеоблогер очень много снимал семью Анны, а именно ее двух сыновей – Сашу и Влада, потому саудовцы выражают не только любовь к их заведению, но и к их семье.

"В начале сезона, когда начался этот наплыв туристов, мы не знали как себя вести и были насторожены. А после приезда того блогера мы фактически каждого воспринимаем как друга", – говорит украинка.

Она специально завела страницу отеля в Snapchat, потому что соцсети Instagram и Facebook в Саудовской Аравии не распространены. Теперь на "Выше неба" подписано 114 тысяч саудовцев.

"Я завела эту страницу, чтобы не потерять нашу аудиторию и чтобы показать нашу страну. И мне каждый день пишут очень много приятных вещей об Украине, о пейзажах, о нашем отеле. И я лично чувствую большую теплоту от саудовцев. Они пишут: "Мы любим вас", "Мы хотим к вам приехать", "У вас очень красиво". И там одни сердечки и любовь-любовь-любовь", – улыбается предпринимательница.

Анна говорит, что в начале сезона даже никто не мог ожидать такого туристического бума. За это лето им пришлось расшириться, взять в управление соседние коттеджи и задуматься о строительстве новых.

Все, что сейчас происходит – это невероятно.

"Наплыв гостей из Саудовской Аравии побудил нас взять в управление соседние коттеджи и переформировать сугубо для них. Наш формат отеля – проживание в номере с душем – им не подходит. Им нужна кухня", – добавила она.

По ее словам, украинцы путешествуют за границу, чтобы посмотреть другие традиции и культуру, а саудовцы, наоборот, везут к нам всю свою культуру и все свои традиции. Поэтому они хотят питаться здесь так, как питаются у себя дома и требуют себе номера с кухней.

"Там им комфортно, есть свой мангал, своя территория, и саудовцы не пересекаются с нашими гостями из основного корпуса. Конечно, они приходят на нашу территорию, чтобы сфотографироваться. Но есть украинцы, которым непривычно, потому что они приехали в Карпаты, а видят людей, которые совсем иначе выглядят: такие закрытые, в хиджабах. Но никогда не было какого-то конкретного негатива", – говорит Грималюк.

Есть и свои особенности в поведении арабских туристов на территории отеля. Саудовцам нужна приватность, поэтому они не выбирают для себя номера рядом с украинцами, с общими туалетами и общей кухней.

Больших чаевых нам не оставляли. Даже украинцы, бывает, больше оставляют.

Кроме того, девушки из Саудовской Аравии ходят купаться в бассейн, потому что не могут раздеться.

"Да, у нас разные культуры, но им четко нужно говорить правила. Мы поселяем гостя и ждем, что будет все, как всегда. А на самом деле они могут просто не осознавать, что у нас по-другому, у нас другой туалет или еще что-то. Просто когда проговорены все правила, тогда все нормально", – объясняет владелица отеля.

В целом, Анна Грималюк благодарна за такой "подарок судьбы" и ежедневную практику английского языка. Женщина объясняет, что после карантина они долго не могли обслуживать людей и понесли немалые материальные убытки.

Это такое вознаграждение за полтора года карантина.

Но из-за большого наплыва туристов из-за границы семья Грималюк столкнулась и с проблемами. Они пережили период, когда боялись потерять себя и своего украинского гостя.

"Мы всегда красиво и громко празднуем украинские праздники, поддерживаем атмосферу Буковеля и украинских Карпат. Но был период, когда мы боялись потерять себя. Я с мужем начала обдумывать, что сделать, чтобы украинцы не перестали к нам ездить. Ведь нам некомфортно. Тогда мы и разделили номера для украинцев и коттеджи для гостей из Саудовской Аравии", – рассказала она.

Известно, что жители Саудовской Аравии привыкли к высоким температурам, поэтому им может не понравиться украинская осень и зима. Грималюки спросили у самих арабов, приедут ли они осенью.

По словам иностранных отдыхающих, спрос сильно упадет. В Украину в осенний период приедут только несемейные люди без детей. Но отельеры настроены позитивно.

"У нас все же есть надежда наполнить межсезонье – то время, когда мы всегда закрывались на 2-3 месяца. Если украинцы смогут приехать только на выходные, то, может быть, гости из Саудовской Аравии приедут надолго – на 1-2 недели", – говорит предпринимательница.

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