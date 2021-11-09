Названа самая модная обувь сезона осень-зима 2021/22. Фото

Зимой нужно забыть об элегантных каблуках и скользкой подошве, чтобы стойко пережить украинский гололед. Дизайнеры на своих коллекциях презентовали несколько видов обуви, которые не только согреют вас в самые лютые морозы, но и будут стильно смотреться с любым нарядом.

Варианты для себя найдут как любительницы комфортного спортивного стиля, так и бизнесвумэн. OBOZREVATEL собрал 5 пар зимней обуви, на которые стоит обратить внимание в магазине (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Массивная и стойкая подошва сапог на шнуровках позволит уверенно держаться на ногах, когда вода под ногами превратится в лед. Стильную обувь в стиле милитари можно обуть как под спортивный костюм, так и элегантное пальто.

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Кожаная обувь на невысоком каблуке с острым носом уже не первый сезон не сдает позиции на модных подиумах. Самые актуальные модели в этом сезоне – из серебристого или белого материала.

Для подлинных леди дизайнеры подготовили новые коллекции высоких ботфортов. Именно эта пара подчеркнет стройность ног на важном торжестве, когда температура за окном опустится ниже 0.

Любительницы классических угг могут обратить внимание на пришедшие им на замену стильные унты. Разница минимальна, ведь пара меховых сапог коренных народов Севера ничем не уступает удобству угг.

Еще один вариант для тех, кто любит экспериментировать с фасонами – широкие сапоги, собирающиеся на ноге "гармошкой". Такой вариант будет актуален для модниц, которые любят носить длину миди и не могут отказаться от каблука.

Ранее OBOZREVATEL писал о топ-5 вещах, которые лучше убрать из своего гардероба, чтобы выглядеть стильно этой осенью. Дизайнеры предложили модницам альтернативу.